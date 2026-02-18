Oszuści podszywają się pod policjantów i wysyłają wiadomości sms. Fot. shutterstock // Fot. CBŚP

Dostajesz wiadomość SMS, a w niej zaskakujące informacje od policji o "monitorowaniu". To może być oszustwo. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji postanowili ostrzec obywateli przed nowym sposobem oszustów. Podpowiedzieli też, co zrobić w takiej sytuacji.

"Przestępcy podszywają się po policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, tym razem za pomocą wiadomości SMS" – poinformowali mundurowi w komunikacie wydanym 17 lutego.

Nowe oszustwo na CBŚP. Przestępcy wysyłają fałszywe wiadomości

Podali też przykładowe treści wiadomości, które są fałszywe. Oszuści próbują "wkręcić" swoje ofiary, że są monitorowane przez mundurowych. Znakiem szczególnym tych wiadomości jest też brak polskich znaków.

A przykładowy SMS brzmi w pisowni oryginalnej tak: "Jestes monitorowany przez nasza komende. Zastepca Komendanta Centralnego Biura Sledczego Policji: insp. Artur Kowalczewski, otrzymal wniosek do rozpatrzenia. Numer wniosku: AB-IP.185.6.2026. Niniejsza rozmowe prowadzi inspektor Artur Kowalczewski, funkcjonariusz Centralnego Biura Sledczego".

Inne wiadomości oszustów dotyczyły przejęcia gotówki: "W twoim imieniu zostala przyjeta gotowka oznakowana w dniu: 13.02.2026. Kwota: 97826.00 PLN. Decyzja zwrotna zostanie skierowana do operatora prowadzacego, Doradca: Daniel Pomorski".

Najlepiej na nie reagować, czyli nie odpisywać

Przedstawiciele CBŚP zaapelowali więc do Polaków, aby byli czujni na tego typu SMS-y. Najlepiej na nie reagować, czyli nie odpisywać. "Przestępcy modyfikują metody działania i tylko czekają na nasz błąd" – czytamy.

Przy okazji mundurowi przypomnieli też kilka innych zasad, aby uchronić się przed oszustami. "Nie przekazujmy osobom nieznanym naszych danych osobowych, informacji umożliwiających zdalny dostęp do konta bankowego, kodów BLIK, danych z karty kredytowej, jak również kryptowalut i gotówki" – wymienili.

