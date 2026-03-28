Wypadek na trasie z Marsa Alam do Al-Kusajr przyniósł tragiczne skutki. W zderzeniu autokaru z samochodem dostawczym zginęły trzy osoby, a turyści z Europy przeżyli chwile grozy.
Poranek 28 marca w prowincji Morza Czerwonego przyniósł fatalne wieści. Na trasie łączącej Marsa Alam z Al-Kusajr, doszło do fatalnego w skutkach zderzenia autokaru turystycznego znanej firmy Travco z samochodem dostawczym.
Wypadek w Egipcie. Bilans ofiar i pasażerowie
Służby ratunkowe, które pojawiły się na miejscu, potwierdziły, że w wyniku zderzenia śmierć poniosły trzy osoby – wszyscy to obywatele Egiptu, którzy podróżowali samochodem dostawczym.
W autokarze znajdowała się natomiast 21-osobowa grupa turystów z Europy: siedemnastu obywateli Niemiec, czworo Holendrów oraz dodatkowo kierowca i jego zastępca. Lokalny egipski portal almasryalyoum.com podaje, że stan zdrowia wszystkich pasażerów jest w normie i nie odnieśli oni żadnych poważniejszych obrażeń.
Przyczyna tragedii
Wstępne oględziny techniczne wskazują, że zawinił nie człowiek, a sprzęt. Jako główną przyczynę wypadku służby wskazują nagłą awarię układu kierowniczego w samochodzie dostawczym, która spowodowała, że kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w nadjeżdżający autokar turystyczny.
Drogi w tej części Egiptu, mimo że malownicze, bywają zdradliwe, a stan techniczny lokalnych pojazdów często wciąż pozostawia wiele do życzenia.