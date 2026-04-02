Załogowała misja Artemis II leci w stronę Księżyca. Jakie jest jej zadanie? Fot. Bill Ingalls / NASA

Gdy większość z nas słodko spała, rakieta SLS z czteroosobową załogą na pokładzie ruszyła w stronę naszego naturalnego satelity. Dziś po północy (czasu polskiego) rozpoczęła się misja Artemis II. To pierwsza taka wyprawa od czasów słynnego programu Apollo, zawieszonego ponad 50 lat temu.

REKLAMA

Artemis II to pierwsza misja załogowa od czasu historycznego lotu Apollo 17 w 1972 roku. Astronauci nie będą spacerować po powierzchni Srebrnego Globu. Zamiast tego dokonają przelotu wokół Księżyca. Przetrą w ten sposób szlak dla przyszłych misji, których celem będzie regularne lądowanie i budowa stałej bazy badawczej.

Start misji Artemis II . Rakieta SLS leci w kierunku Księżyca

Start misji Artemis II odbył się z kompleksu startowego 39B w Kennedy Space Center na Florydzie. Jak podaje oficjalna strona NASA, rakieta oderwała się od ziemi w środę o 18:35 czasu lokalnego. W Polsce była wtedy godzina 0:35 w nocy (czwartek, 2 kwietnia).

Wszystko przebiegło pomyślnie (choć było ok. 10 minutowe opóźnienie). Niecałą godzinę po starcie odpalono górny stopień rakiety, który wyniósł statek Orion na orbitę Ziemi. Rozłożono panele słoneczne, a inżynierowie przystąpili do weryfikacji systemów pokładowych maszyny, której załoga nadała nazwę "Integrity".

REKLAMA

"Artemis II to początek czegoś większego niż jakakolwiek pojedyncza misja. Stanowi nasz powrót na Księżyc, nie tylko w odwiedziny, ale po to, by ostatecznie pozostać w naszej Księżycowej Bazie, i kładzie podwaliny pod kolejne wielkie skoki w przyszłości" – powiedział Jared Isaacman, pełniący funkcję administratora NASA.

Załoga statku Orion ma przed sobą 10 dni testów

Cała kosmiczna wyprawa potrwa około 10 dni. Jej głównym celem jest przetestowanie innowacyjnych systemów podtrzymywania życia z ludźmi na pokładzie. To podstawa, jeśli myślimy o długotrwałej obecności na Księżycu, a docelowo o pierwszej wyprawie na Marsa.

REKLAMA

Na pokładzie znajduje się czworo astronautów. W skład zespołu weszli Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch oraz reprezentujący Kanadyjską Agencję Kosmiczną Jeremy Hansen. Cała czwórka przygotowuje się do wejścia na trajektorię księżycową.

Od lewej: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen Fot. Bill Ingalls / NASA

"Artemis II to lot testowy, a test właśnie się rozpoczął. Zespół, który zbudował ten pojazd, naprawił go i przygotował do lotu, dał naszej załodze maszynę, której potrzebuje" – zaznaczył Amit Kshatriya z kierownictwa NASA.

Dlaczego program Artemis i lot na Księżyc są tak ważne?

Jak pisaliśmy już w naTemat, obecna wyprawa to decydujący sprawdzian dla sprzętu. Poprzednia misja z 2022 roku odbyła się w wariancie bezzałogowym. Teraz inżynierowie sprawdzają, jak cała ta technologia radzi sobie w dalekim kosmosie z ludźmi w środku. Badane jest przede wszystkim sprawne działanie nawigacji, ciągłość zasilania i wytrzymałość osłony termicznej statku.

REKLAMA

Ogromną zaletą takich wydarzeń w XXI wieku jest fakt, że cały lot na Księżyc można swobodnie oglądać online. Każdy z nas może na bieżąco śledzić wyprawę za pośrednictwem platformy streamingowej NASA+ oraz w serwisie YouTube. Agencja zaplanowała też specjalne transmisje z najważniejszych etapów, takich jak bliski przelot nad Srebrnym Globem.