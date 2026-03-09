Nad zachodnią Europą przeleciał wyjątkowo jasny bolid, a odłamki meteorytu uszkodziły dom w Koblencji. Fot. Alex Andrews, Pexels

W niedzielny wieczór niebo nad zachodnią Europą dosłownie zapłonęło. Jasna kula ognia przecięła niebo, a w jednej z dzielnic Koblencji w dachu domu pojawiła się dziura wielkości piłki. To nie była rakieta ani samolot, lecz kosmiczny kamień.

Wczoraj około 18:55 nad zachodnią częścią Niemiec pojawił się wyjątkowo jasny meteor. Świadkowie od Nadrenii-Palatynatu po Dolną Saksonię mówili o kuli ognia sunącej nisko nad horyzontem, ciągnącej za sobą długi świetlisty ślad. Chwilę później w wielu miejscach słychać było gromowy huk.

W rejonie Koblencji, w dzielnicy Güls, jeden z odłamków przebił dach domu, robiąc w nim otwór porównywalny z rozmiarem piłki i uszkadzając znajdującą się pod nim sypialnię. Na szczęście nikt nie został ranny. Z miejsca zdarzenia zebrano kilka odłamków wielkości kilku centymetrów. Wstępne analizy sugerują, że to prawdopodobnie zwykły chondryt, czyli najbardziej typowy, kamienny meteoryt.

Równolegle służby w całym regionie odnotowały wysyp zgłoszeń. Ludzie dzwonili na policję i do straży pożarnej, bo część świadków była przekonana, że widziała katastrofę samolotu albo eksplozję rakiety. Dopiero po analizie nagrań wideo i odczytów z sieci detektorów meteorów potwierdzono, że to naturalne zjawisko – upadek ciała niebieskiego z grupy niewielkich asteroid, które regularnie przecinają orbitę Ziemi.

Międzynarodowa Organizacja Meteoryczna zebrała kilka tysięcy relacji obserwatorów z Niemiec, Holandii, Belgii i sąsiednich krajów. Tak gęsta sieć zgłoszeń pozwala odtworzyć tor lotu bolidu i oszacować, z jakiego kierunku nadleciał oraz na jakiej wysokości doszło do rozpadnięcia się obiektu.

Z jaką energią uderzają takie obiekty?

Skala zjawiska jest nieporównywalna z największymi znanymi meteorycznymi eksplozjami. Bolid nad Niemcami był prawdopodobnie efektem wejścia w atmosferę obiektu o rozmiarze rzędu kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. To wciąż masa, która może nieźle narozrabiać na poziomie pojedynczego domu, ale nie wywoła katastrofy na poziomie miasta.

Amerykańskie centrum JPL od kilkudziesięciu lat prowadzi katalog silnych rozbłysków – tzw. airburstów, czyli eksplozji meteorów w atmosferze, wykrywanych przez satelity i sejsmometry. Z tych danych wynika, że każdego roku rejestruje się średnio ponad 30 takich zdarzeń na całym świecie, z energią porównywalną od ułamka do kilku kiloton trotylu.

Znaczna część z nich zachodzi nad oceanami albo słabo zaludnionymi obszarami, więc nikt poza naukowcami nawet o nich nie wie. Tylko od czasu do czasu (jak w przypadku Koblenz) trafią nad teren gęsto zabudowany, oświetlą wieczorne niebo i przypomną nam, że Ziemia wciąż krąży po dość zaśmieconej kosmicznej autostradzie.

Czy powinniśmy się bać meteorytów?

Historia zna przykłady kosmicznych uderzeń, które miały poważne konsekwencje dla ludzi. W 2013 r. eksplozja meteoroidu nad Czelabińskiem w Rosji wybiła okna w tysiącach mieszkań i raniła kilkaset osób odłamkami szkła. Jeszcze większe wydarzenie to słynna eksplozja tunguska z początku XX w., która powaliła las na obszarze dziesiątek kilometrów kwadratowych na Syberii.

Takie incydenty nadal pozostają jednak skrajnie rzadkie. Statystycznie dużo większe ryzyko dla przeciętnego mieszkańca Europy stanowią codzienne zagrożenia: wypadek samochodowy, powódź czy silna wichura.

Z punktu widzenia nauki każda taka sytuacja jak nad Niemcami to jednocześnie darmowy eksperyment. Umożliwia testowanie systemów wczesnego ostrzegania, weryfikację modeli wejścia ciał niebieskich w atmosferę, a także zbieranie materiału, który można później badać w laboratorium.