Artemis II wystartuje tej nocy. O której w Polsce i gdzie oglądać lot na żywo? Fot. NASA

Artemis II ma być jednym z najważniejszych startów NASA od dekad, bo po raz pierwszy od czasów programu Apollo ludzie polecą w okolice Księżyca. Dla amerykańskiej agencji to zarazem pierwszy załogowy test rakiety SLS, jak i test statku Orion, które mają stać się podstawą kolejnych misji księżycowych.

Start Artemis II jest planowany w środę 1 kwietnia na godzinę 18:24 EDT (wschodnie wybrzeże USA), a okno startowe ma potrwać 2 godziny. Ponieważ Polska jest teraz w czasie letnim CEST, oznacza to godzinę 00:24 w nocy z 1 na 2 kwietnia czasu polskiego. Misja była już kilka razy przekładana i zazwyczaj NASA informowała o tym, co najmniej dzień wcześniej, więc wszystko wskazuje na to, że teraz się uda. Jeśli nie, to kolejne okno startowe zaplanowane jest na 6 kwietnia.

Start misji Artemis II możesz oglądać online

NASA rozdzieliła całą relację na dwa etapy. Już o godz. 13:45 czasu polskiego ma ruszyć transmisja z tankowania rakiety SLS z widokiem na wyrzutnię i komentarzem. To opcja dla tych, którzy chcą śledzić cały dzień startowy od strony technicznej. Pełna, główna relacja startowa zacznie się o 18:50 czasu polskiego. Oficjalna relacja ma być prowadzona przede wszystkim w NASA+, a równolegle także na YouTube. Później sam lot będzie można śledzić na stronie NASA. Aktualizacje w trakcie odliczania oraz w trakcie trwania misji z kolei będą publikowane na blogu Artemis.

Dlaczego ten start jest dla nas tak ważny?

Artemis II będzie pierwszą załogową misją całego programu Artemis, a zarazem pierwszym od czasów Apollo lotem NASA z astronautami w rejon Księżyca. Będzie to również debiut ludzi na pokładzie zestawu, który ma stać się fundamentem amerykańskiego powrotu na Srebrny Glob: rakiety Space Launch System, czyli SLS, oraz statku Orion. Sama misja nie zakłada jeszcze lądowania. Jej zadaniem jest sprawdzenie w rzeczywistym locie, jak ten system zachowuje się z załogą na pokładzie podczas wyprawy daleko poza niską orbitę okołoziemską.

Plan NASA zakłada około 10-dniowy lot, w trakcie którego Orion wykona przelot wokół Księżyca i wróci na Ziemię. To właśnie taki profil misji ma dać NASA możliwie dużo danych przed kolejnymi etapami programu. Chodzi nie tylko o samą rakietę i statek, lecz także o działanie systemów podtrzymywania życia, nawigacji, łączności, zasilania, osłony termicznej i procedur bezpieczeństwa podczas lotu z ludźmi na pokładzie. Sprawdzane będą również warunki pracy załogi w głębszej przestrzeni kosmicznej, znacznie dalej niż podczas misji na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Na pokładzie znajdzie się 4-osobowa załoga: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i astronauta Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej Jeremy Hansen. Jeśli misja przebiegnie zgodnie z planem, będzie bezpośrednim pomostem do kolejnych lotów Artemis, w tym późniejszych prób lądowania ludzi na Księżycu.

Najważniejszy będzie moment wejścia na trajektorię księżycową

Kluczowym momentem lotu będzie wejście Oriona na trajektorię księżycową, czyli manewr, który wyśle statek z orbity Ziemi w stronę Księżyca. Później kapsuła przeleci wokół naszego naturalnego satelity i wróci na kurs prowadzący z powrotem ku Ziemi. Dopiero jeśli ten lot zakończy się powodzeniem, NASA będzie mogła przejść do kolejnych, ambitniejszych etapów programu Artemis, w tym do misji, które mają ponownie posadzić ludzi na powierzchni Księżyca.