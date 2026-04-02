Karol Nawrocki podpisał kluczową ustawę dla KPO.

Karol Nawrocki podpisał siedem ustaw, w tym tę dotyczącą reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Ma ona kluczowe znaczenie dla Krajowego Planu Odbudowy. To jednak nie koniec, bo prezydent wysłał ją też do sprawdzenia w Trybunale Konstytucyjnym.

Karol Nawrocki wydał w czwartek (2 kwietnia) oświadczenie, w którym poinformował o złożeniu podpisu pod siedmioma nowymi ustawami. Wśród nich jest ta dotycząca Państwowej Inspekcji Pracy, jednak jednocześnie postanowił skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Nawrocki podpisał ustawę o PIP. Do ma duże znaczenie dla KPO

Przypomnijmy, że Sejm uchwalił ją 11 marca, a dzień później Senat przyjął bez poprawek.

Ustawa o nowelizacji PIP zakłada przede wszystkim:

przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę w drodze decyzji administracyjnej; może to doprowadzić do zmian w tysiącach "śmieciówek"; inspektor będzie też mógł samodzielnie stwierdzić, jaki istnieje stosunek pracy – nie będzie konieczności kierowania sprawy do sądu; możliwość wymiany informacji i danych między ZUS, PIP i KAS, aby zwiększyć skuteczność w egzekwowaniu prawa pracy przez PIP oraz możliwości przeprowadzania przez PIP zdalnych kontroli.

Reforma PIP jest także powiązana z "kamieniem milowym KPO dotyczącym ograniczania segmentacji rynku pracy". W skrócie zamiast pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych, rząd postawił na wzmocnienie PIP jako narzędzia walki z nadużyciami.

– To była decyzja trudna, bo dotykająca samego fundamentu relacji między państwem a pracownikiem i pracodawcą. To także istotne regulacje wobec niepokojącego ostatnio trendu wzrostu bezrobocia. Ta ustawa ma swoje zdefiniowane cele. Umożliwia uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Uderza w patologię rynku pracy. Praktyki, które wszyscy znamy – wymuszane umowy śmieciowe, fikcyjne samozatrudnienie, brak stabilności – wyjaśniał prezydent w uzasadnieniu swojej decyzji.

– Praca to nie tylko pieniądze, to również godność, stabilność, fundament decyzji o założeniu rodziny – wspomniał. Jednocześnie zaznaczył, że "od początku procedowania tego prawa miał wątpliwości", dlatego trafia teraz do TK.

– Po istotnych poprawkach wprowadzonych w trakcie prac parlamentarnych zdecydowałem się tę ustawę podpisać. Ale jednocześnie kieruję ją do następczej oceny Trybunału Konstytucyjnego (...) Państwo musi być silne, ale nie może być nadmierne w swojej ingerencji – ocenił prezydent. Teraz celem TK będzie zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją.

Nawrocki skierował do TK też jeszcze jedną ustawę

Oprócz ustawy o reformie PIP Karol Nawrocki podpisał też: