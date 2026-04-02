Karol Nawrocki podpisał siedem ustaw, w tym tę dotyczącą reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Ma ona kluczowe znaczenie dla Krajowego Planu Odbudowy. To jednak nie koniec, bo prezydent wysłał ją też do sprawdzenia w Trybunale Konstytucyjnym.
Karol Nawrocki wydał w czwartek (2 kwietnia) oświadczenie, w którym poinformował o złożeniu podpisu pod siedmioma nowymi ustawami. Wśród nich jest ta dotycząca Państwowej Inspekcji Pracy, jednak jednocześnie postanowił skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
Przypomnijmy, że Sejm uchwalił ją 11 marca, a dzień później Senat przyjął bez poprawek.
Ustawa o nowelizacji PIP zakłada przede wszystkim:
Reforma PIP jest także powiązana z "kamieniem milowym KPO dotyczącym ograniczania segmentacji rynku pracy". W skrócie zamiast pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych, rząd postawił na wzmocnienie PIP jako narzędzia walki z nadużyciami.
– To była decyzja trudna, bo dotykająca samego fundamentu relacji między państwem a pracownikiem i pracodawcą. To także istotne regulacje wobec niepokojącego ostatnio trendu wzrostu bezrobocia. Ta ustawa ma swoje zdefiniowane cele. Umożliwia uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Uderza w patologię rynku pracy. Praktyki, które wszyscy znamy – wymuszane umowy śmieciowe, fikcyjne samozatrudnienie, brak stabilności – wyjaśniał prezydent w uzasadnieniu swojej decyzji.
– Praca to nie tylko pieniądze, to również godność, stabilność, fundament decyzji o założeniu rodziny – wspomniał. Jednocześnie zaznaczył, że "od początku procedowania tego prawa miał wątpliwości", dlatego trafia teraz do TK.
– Po istotnych poprawkach wprowadzonych w trakcie prac parlamentarnych zdecydowałem się tę ustawę podpisać. Ale jednocześnie kieruję ją do następczej oceny Trybunału Konstytucyjnego (...) Państwo musi być silne, ale nie może być nadmierne w swojej ingerencji – ocenił prezydent. Teraz celem TK będzie zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją.
Nawrocki skierował do TK też jeszcze jedną ustawę
Oprócz ustawy o reformie PIP Karol Nawrocki podpisał też: