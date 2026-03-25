Karol Nawrocki podpisał 7 ustaw.

Karol Nawrocki podpisał pakiet siedmiu ważnych ustaw. Wprowadzą one nowe przepisy, a zmiany obejmą m.in. system podatkowy i emerytalny. Dodatkowo ustawy wprowadzają zmiany w rejestrze karnym i regulacje dotyczące działalności kosmicznej.

W środę na oficjalnej stronie prezydenta Karola Nawrockiego opublikowano informację o podpisaniu pakietu siedmiu ustaw. Głowa państwa przychyliła się do zmian dzień wcześniej, we wtorek 24 marca.

Ustawa o podatku dla olimpijczyków

Jeden z dokumentów podpisanych przez Karola Nawrockiego wprowadza zmiany dla olimpijczyków. Ustawa ma na celu zwolnienie z podatku nagród rzeczowych otrzymanych od Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paralimpijskiego za wyniki na igrzyskach olimpijskich i paralimpijskich.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje także zwolnienie z podatku nagród rzeczowych od Polskiego Związku Sportu Niesłyszących oraz Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, które sportowcy otrzymują za wyniki na igrzyskach głuchych oraz światowych igrzyskach Olimpiad Specjalnych.

Dla przypomnienia, wcześniej sportowcy olimpijscy byli zwolnieni jedynie z podatku od nagród pieniężnych za swoje wyniki. Co ważne, przepisy będą dotyczyć wszystkich nagród przyznanych od początku 2026 roku (w tym m.in. dla Kacpra Tomasiaka, który dzięki występom na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 stał się legendą). Ustawa ta, jak wskazał podczas prac w Senacie wiceminister finansów Jarosław Neneman, przyniesie skutek finansowy w postaci 400 tys. zł strat dla budżetu.

Ustawa o działalności kosmicznej

Kolejna podpisana ustawa jest pierwszym w historii dokumentem, który reguluje działalność kosmiczną w Polsce. "Nowa regulacja porządkuje zasady prowadzenia misji kosmicznych, określa kompetencje organów państwa oraz ustanawia system nadzoru nad działalnością operatorów w sektorze kosmicznym" – opisywała na swojej stronie Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).

Zwracano wówczas uwagę na to, że dzięki wprowadzeniu krajowych mechanizmów nadzoru możliwe będzie pogodzenie rozwoju sektora kosmicznego z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa operacji oraz ochrony interesu publicznego. Przepisy dotyczą "całego cyklu życia misji kosmicznej". Regulacje przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a ustawa ma przyczynić się do zwiększenia udziału Polski w europejskich przedsięwzięciach orbitalnych oraz wykorzystaniu technologii kosmicznych w obronności.

Serwis Space24 wyjaśnia, że wykonywanie działalności kosmicznej wymagać będzie uzyskania zezwolenia, które wydawać będzie Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Nie będą go musiały mieć jednostki nadzorowane lub podległe MON i operatorzy obiektów, które wyniesiono w przestrzeń kosmiczną przed wejściem przepisów w życie. W nowych regulacjach wprowadzono również odpowiedzialność operatora obiektu kosmicznego za szkodę, którą wyrządzi obiekt, a także obowiązek operatora do posiadania ubezpieczenia.

Utworzony zostanie też Krajowy Rejestr Obiektów Kosmicznych (KROK), w którym wpisywane będą wszystkie obiekty, jakie Polska wyniesie w kosmos. Ponadto wprowadzona zostanie procedura badania tzw. wypadków kosmicznych. Dodatkowo Polska Agencja Kosmiczna otrzyma nowe zadania: będzie między innymi krajowym administratorem danych satelitarnych.

Ustawa o zmianie przepisów dla górników

Ważne zmiany dotyczyć będą również górników. Karol Nawrocki podpisał bowiem nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Po wejściu w życiu zmian górnicy, którzy korzystają ze zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi, będą mieli wliczane te dni do okresów pracy górniczej wykonywanej pod ziemią, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, która uprawnia ich do nabycia emerytury górniczej bez względu na wiek.

Aktualnie górnikom będącym honorowymi krwiodawcami wlicza się te dni do okresu zatrudnienia, ale nie do stażu pracy górniczej, a to on uprawnia ich do wcześniejszej emerytury. Emerytura górnicza wymaga 25 lat pracy górniczej (pod ziemią). Aby uznano miesiąc pracy pod ziemią, górnik musi mieć co najmniej 21 dni zjazdowych w miesiącu. Nie wystarczy więc formalne zatrudnienie na danym stanowisku.

Przypomnijmy, że mężczyźni mogą oddawać krew maksymalnie 6 razy w roku, a kobiety 4 razy. Tymczasem osocze można oddawać do 33 razy w roku. Za każdą donację przysługują dwa dni płatnego zwolnienia od pracy.

Ustawy, które Karol Nawrocki podpisał 24 marca 2026

Poniżej znajdziecie pełną listę ustaw, pod którymi Karol Nawrocki złożył swój podpis we wtorek, 24 marca:

Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nr druku sejmowego 1348); Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (nr druku sejmowego 2031); Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2075); Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o działalności kosmicznej (nr druku sejmowego 2078); Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (nr druku sejmowego 2122); Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2206); Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o wojewódzkich zespołach koordynacji do spraw polityki umiejętności (nr druku sejmowego 2240).