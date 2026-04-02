Krzysztof Szczucki i Jarosław Kaczyński na pomarańczowym tle Wikimedia Commons, fot. Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en, Wikimedia Commons/President Of Ukraine from Україна, Public domain, canva, montaż: naTemat.pl

Poseł Krzysztof Szczucki został zawieszony w prawach członka PiS. Jego sprawą ma się zająć partyjny rzecznik dyscyplinarny, choć opinia publiczna nie dowiedziała się, czym tak właściwie polityk wzbudził złość prezesa ugrupowania. Ale Szczucki już wrzucił do sieci wymowny wpis, a politycy PiS nieoficjalnie mówią mediom o kulisach.

REKLAMA

Poseł Krzysztof Szczucki został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał tę informację w środę (1 kwietnia) wieczorem i powiadomił, że sprawa polityka skierowana została do rzecznika dyscyplinarnego partii. To już kolejna podobna decyzja w ostatnim czasie – 18 marca zawieszono senatora Jacka Włosowicza i poinformowano o wszczętej procedurze usunięcia go z klubu.

Szczucki zabrał głos po zawieszeniu w PiS

Krzysztof Szczucki już po ogłoszeniu tej decyzji, która weszła w życie z dniem podjęcia (1 kwietnia), opublikował post, w którym nawiązał do ostatnich wydarzeń.

REKLAMA

"Niezależnie od wszystkiego nadal konsekwentnie i z determinacją pracuję na rzecz zmiany Konstytucji" – napisał na X, a następnie zaprosił do oglądania nowego odcinka swojego podcastu, który zatytułowany został "Co młodzi naprawdę myślą o państwie? Nikt o to nie pyta".

Warto tu zaznaczyć, że ani rzecznik PiS Rafał Bochenek, ani prezes Jarosław Kaczyński, ani w końcu sam Krzysztof Szczucki nie ujawnili przyczyny zawieszenia polityka. Można więc tylko spekulować. Takie spekulacje pojawiły się rzecz jasna w mediach: sugerowano, że decyzja prezesa partii może mieć związek z ostatnim głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta dot. zmian w Kodeksie karnym. Wtedy to posłowie PiS niemal jednogłośnie zagłosowali przeciwko, ale dwóch polityków (w tym Szczucki) wstrzymało się od głosu, wyłamując się z partyjnej dyscypliny.

REKLAMA

"Uważam, że trzeba zreformować system tymczasowego aresztowania. Jednocześnie ustawa stworzona przez koalicję rządzącą miała wiele błędów" – komunikował Krzysztof Szczucki w oświadczeniu dla Polsat News.

W PiS mówią o zawieszeniu Szczuckiego

Dziennikarze Onetu skontaktowali się z przedstawicielami PiS w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zawieszenia Krzysztofa Szczuckiego. Rzecznik partyjnej dyscypliny prof. Karol Karski przekazał, że na wniosek prezesa Jarosława Kaczyńskiego wszczęto już postępowanie dyscyplinarne wobec posła.

– Będę badał okoliczności tej sprawy. Chcę także usłyszeć od posła Szczuckiego jego wyjaśnienia – mówi, ale nie określa, jakie zarzuty ma usłyszeć polityk.

REKLAMA

Postępowanie dyscyplinarne może poskutkować ukaraniem posła upomnieniem lub naganą, a nawet wykluczeniem z partii.

Jednocześnie serwis informuje, że politycy PiS w nieoficjalnych rozmowach mówią nieco więcej.

– Dostał mocny strzał za całokształt – miał przekazać Onetowi jeden z posłów partii. – Przecież on tylko wzmacniał tę kakofonię różnych głosów, które u nas słychać, i które tylko kopią między nami głębsze doły.

Inny poseł należący do ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego skomentował, że konsekwencje, które spotkały Krzysztofa Szczuckiego, mają być dla niego kolejnym ostrzeżeniem.

– Po tym, jak stwierdził w mediach, że nie zgadza się z Przemkiem Czarnkiem, i to zaraz po jego wskazaniu na przyszłego premiera, i że czas pokaże, czy to jest dobry kandydat, prezes się wkurzył i dał mu bana na media [zakaz występowania] – serwis cytuje wypowiedź polityka.

Anonimowy poseł miał powiedzieć Onetowi także, że Szczucki "poszedł do prezesa, pokajał się i prezes zdjął mu bana".

– Bo generalnie prezes łatwo wybacza, ale nie lubi, jak się go robi w balona. A Szczucki to właśnie zrobił.

I tu przywołał temat głosowania ws. odrzucenia weta Karola Nawrockiego do Kodeksu postępowania karnego (które zresztą rozzłościło kibiców), podczas którego Szczucki wstrzymał się od głosu.

REKLAMA