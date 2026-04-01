Nowy sondaż partyjny zaskakuje. Fot. shutterstock / montaż: naTemat.pl

Takiego sondażu partyjnego od ostatnich wyborów jeszcze nie było. Spłynęły najnowsze odpowiedzi ankietowanych, z których wynika, że obu potencjalnym koalicjom brakuje równo... po jednym mandacie do objęcia władzy. Kilka partii zanotowało spadek. Najbardziej niezadowolona może być Konfederacja.

REKLAMA

Wspomniany sondaż przeprowadziła pracownia United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Jeszcze w marcu (dokładnie 27, 28 i 29 marca) zapytano 1000 osób o to, na kogo oddaliby swój głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę.

Sondaż partyjny: spadek w KO, PiS i Konfederacji

Wyniki mogą niektórych mocno zaskoczyć. Choć na pierwszym miejscu wciąż pozostaje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na poparcie 31,1 proc. ankietowanych, to partia Donalda Tuska zanotowała spadek o 1,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

REKLAMA

Za KO uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj też jednak mowa o spadku o 1,7 pkt proc. Na ugrupowanie, którego prezesem jest Jarosław Kaczyński, chciałoby oddać swój głos 23,3 proc. badanych.

Podium zamyka Konfederacja. Na partię Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka chciałoby zagłosować 12,6 proc. Politykom tej formacji może się jednak zapalić czerwona lampka ostrzegawcza, bowiem ich wynik od ostatniego sondażu tej pracowni spadł o 2,1 pkt proc. W badaniach innych firm Konfederacja notowała w ostatnim czasie zazwyczaj wzrosty poparcia. Dlatego taki spadek o 2 pkt proc. jest dość nieoczywisty.

REKLAMA

Według wyników sondażu United Surveys by IBRiS dalej uplasowały się: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 8 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.), do Sejmu weszłaby też Lewica z poparciem na poziomie 7,8 (tutaj mowa o wzroście 1,1 pkt proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe z 5,1 proc. głosów (wzrost o 0,9 pkt proc.).

Progu wyborczego nie przekroczyły natomiast: Partia Razem – 3,5 proc. i Polska 2050 – 1,9 proc. Wyborców, którzy nie mogli się zdecydować na żadną z tych formacji, było 6,7 proc.

Symulacja mandatów pokazała coś ciekawego

W sondażu, wykonanym na zlecenie WP, do Sejmu wchodzi sześć partii. Portal wykonał też symulację potencjalnego podziału mandatów. To właśnie ta kwestia może wywołać najwięcej emocji wśród polityków.

REKLAMA

Okazało się bowiem, że koalicja KO (186), Lewicy (31) i PSL (13) zdobyłaby łącznie 230 mandatów. Natomiast PiS – 134, Konfederacja – 63 i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 33. To także daje łączny wynik 230, a sejmowa większość to 231 mandatów.

Dodajmy jednak, że Jarosław Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że PiS na pewno nie weszłoby w koalicję z Braunem, ale w ostatnim czasie o jego partii mówiło się sporo w kontekście ogłoszenia kandydata na premiera. Został nim Przemysław Czarnek. Wyniki sondażu o tym, czy PiS dobrze zrobiło, że wybrało Czarnka, były miażdżące i zdecydowanie nie na korzyść prawicy.