Prokuratura znów bierze się za majątek Ziobry.

Prokuratura podjęła kolejną próbę zabezpieczenia majątku Zbigniewa Ziobry. To konsekwencja głośnej sprawy z 26 zarzutami wobec byłego ministra sprawiedliwości. Tym razem to piąte podejście PK do tego tematu. Wcześniej decyzje były uchylane przez sądy lub zwracane do poprawy z powodu błędów formalnych.

"Prokuratura Krajowa ponownie zabezpiecza majątek Zbigniewa Ziobry. Wydano kolejne postanowienie o obciążeniu hipoteką przymusową jego nieruchomości. Zabezpieczenie dotyczy między innymi domu wartego milion złotych i kilku działek w Jeruzalu (woj. łódzkie) oraz w gminie Zabierzów (Małopolska), a ich łączna wartość to ok. 4 mln zł" – dowiedziało się 3 kwietnia RMF FM.

Wcześniej próbowano już 5 razy...

Rozgłośnia ustaliła również, że to piąta próba PK w tej sprawie. A w naTemat już w grudniu pisaliśmy o tym, że Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej nie wydał zgody na nałożenie hipoteki przymusowej Ziobrze.

Referendarz wówczas stwierdził, że wniosek prokuratury zawiera liczne błędy. Zabrało m.in. wierzytelności, na podstawie której hipoteka miała być wpisana i nie wskazano także wierzyciela. Ponadto na tę samą sumę 143 mln zł zabezpieczono już inną nieruchomość należącą do Ziobry.

"Według przepisów obciążenie hipoteką przymusową więcej niż jednej nieruchomości tego samego dłużnika wymaga podzielenia zabezpieczenia na poszczególne hipoteki cząstkowe, do pokrycia wierzytelności w całości" – podawało RMF FM.

Jeszcze tego samego dnia wyszło na jaw, że była to kolejna sytuacja z poprawką. PAP informował, że wniosek ponowiono, ale jeszcze raz został oddalony przez sąd. – Niestety, zdaniem referendarza, który orzekał w tej sprawie, (red. przyp. – prokurator) poprawił go niedostatecznie – powiedział agencji Grzegorz Gała, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi.

Kolejne uchylenia w marcu tego roku

Pod koniec marca tego roku sprawa znów wróciła. Sąd Okręgowy w Warszawie "uchylił zabezpieczenia majątkowe nałożone na nieruchomości, należące do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry", bo "prokurator wpisał hipotekę, zanim w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie Sejmu o uchyleniu immunitetu Ziobry".

Choć faktyczna decyzja w sprawie uchylenia immunitetu zapadła to – zgodnie z prawem – prokurator winien zaczekać na publikację w Monitorze Polskim. Ponadto wyszło na jaw, że prokuratura od momentu wytknięcia pierwszy błędów nie składała nowego wniosku, tylko poprawiała ten pierwotny.

Jak podkreślono "to właśnie jego poprawność podważyli adwokaci byłego ministra w zażaleniu. Sąd ich opinię podzielił i postanowienie o zabezpieczeniu jego majątku właśnie uchylił". Jak będzie tym razem, czy to koniec z poprawkami. Dowiemy się pewnie niebawem.