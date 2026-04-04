Karol Nawrocki po tym, jak został prezydentem RP, musiał zrezygnować z funkcji prezesa IPN. Teraz szukają jego następcy. W konkursie zgłosiło się dziesięciu kandydatów. Wiemy, kto stanie do walki o kluczowe stanowisko w Instytucie.
Karol Nawrocki prezesem Instytutu Pamięci Narodowej był od 23 lipca 2021 roku. Zrezygnował ze swojej funkcji w 2025 roku w związku z objęciem urzędu prezydenta. Ta zmiana pociągnęła za sobą uruchomienie całego procesu wyboru nowego prezesa.
Potencjalni następcy Nawrockiego w IPN
Według informacji przekazanych przez Kolegium IPN konkurs niebawem wkroczy w kluczową fazę. Zaczyna się prawdziwa walka o jedno z najważniejszych stanowisk w polskich instytucjach historycznych. W ostatnim czasie chętni na objęcie tego wakatu mogli się zgłaszać. Przedstawiciele IPN sprawdzili ich dokumenty i opublikowali listę 10 kandydatów:
Jak będzie wyglądał wybór prezesa IPN?
Teraz ci wszyscy kandydaci wezmą udział w publicznym przesłuchaniu przeprowadzonym przez specjalne Kolegium. Przesłuchanie zaplanowano 14 kwietnia o godzinie 10:00 w Centralnym Przystanku Historia w Warszawie.
Kolegium IPN zapowiedziało, że kandydaci będą musieli nie tylko udowodnić swoją wiedzę, ale przede wszystkim przedstawić konkretny plan na przyszłość Instytutu. Decyzja ma zapaść tego samego dnia wieczorem, po tajnym głosowaniu.
Cały proces jest jawy. Przesłuchania będzie można obejrzeć online
Jednak, aby wygrać, kandydat potrzebuje bezwzględnej większości głosów członków. Gdy nie będzie miał takiej większości, odbędzie się dogrywka między dwoma kandydatami z najlepszymi wynikami. Natomiast ostateczny głos ma Sejm: to on na wniosek Kolegium IPN, za zgodą Senatu, powołuje i odwołuje prezesa IPN.
Co ciekawe cały proces jest w pełni jawny, a przesłuchania będzie można obejrzeć online. Przypomnijmy, że funkcję prezesa Instytutu w przeszłości sprawowali (oprócz Nawrockiego): Leon Kieres, Janusz Kurtyka, Łukasz Kamiński i Jarosław Szarek. Kadencja prezesa IPN trwa pięć lat. Ta sama osoba nie może być prezesem więcej niż przez dwie kolejne kadencje.