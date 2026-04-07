Lotnisko w Brindisi we Włoszech reglamentuje paliwo dla samolotów. Fot. Google Maps; CanvaPro.

Wieczorem w poniedziałek lotnisko w Brindisi poinformowało, że nie ma dostępnego paliwa dla samolotów, a na 6 innych portach obowiązują już ograniczenia tankowania. Zaburzenia na światowym rynku paliw zaczynają przekładać się na konkretne decyzje na lotniskach.

REKLAMA

Z nowych NOTAM-ów, czyli oficjalnych komunikatów operacyjnych dla lotnictwa, wynika, że na lotnisku paliwo lotnicze nie było dostępne co najmniej do wtorku 7 kwietnia do godz. 12:00. Linie lotnicze zostały poproszone, by zabierały odpowiedni zapas paliwa już z poprzedniego lotniska tak, aby wystarczył także na kolejne odcinki rejsu. Port nie może więc normalnie tankować samolotów przylatujących do Brindisi.

Wyjątki przewidziano tylko dla bardzo wąskiej grupy operacji. Według komunikatów dostępne pozostają wyłącznie ograniczone ilości paliwa przeznaczone dla lotów państwowych, ratowniczych i medycznych. Nie chodzi więc już o zwykłe przycięcie dostaw czy preferencje dla wybranych przewoźników, ale o sytuację, w której port lotniczy musi zachowywać resztki zapasów dla operacji uznanych za krytyczne.

REKLAMA

Ograniczenia objęły już także 6 kolejnych lotnisk

Brindisi nie jest jednak wyjątkiem, tylko najbardziej zaostrzonym przypadkiem. Już wcześniej ograniczenia wprowadzono na lotniskach w Bolonii, Mediolanie-Linate, Wenecji i Treviso. W poniedziałek do tej listy dołączyły także Pescara i Reggio Calabria. Problem objął więc jednocześnie północ, centrum i południe kraju, a nie tylko pojedynczy region czy jednego operatora.

W Wenecji i Bolonii priorytet w tankowaniu otrzymują loty medyczne, państwowe oraz te, których czas lotu przekracza 3 godziny. Dla pozostałych, krótszych rejsów przewidziano limity tankowania, sięgające np. 2000 litrów na samolot. W Treviso ograniczenia są podobne, choć lokalny limit dla części rejsów był wyższy. Wszystkie te środki mają obowiązywać co najmniej do 9 kwietnia.

REKLAMA

Lotniska pracują już w trybie awaryjnym

Włoskie lotnictwo nie weszło jeszcze w fazę masowych odwołań lotów. Problem polega jednak na tym, że przewoźnicy muszą już teraz planować operacje z założeniem, że nie wszędzie będą mogli zatankować tyle, ile zwykle. Oznacza to konieczność zabierania większego zapasu paliwa wcześniej, zmiany planów tankowania albo szukania alternatywnych lotnisk do uzupełnienia zapasów.

Włoski urząd lotnictwa cywilnego ENAC próbuje tonować nastroje. Szef instytucji Pierluigi Di Palma twierdził, że nie ma dziś "dużych problemów" z paliwem lotniczym, a część operatorów lotnisk przekonuje, że ograniczenia dotyczą tylko jednego dostawcy i nie wywracają całego systemu. To jednak nie zmienia faktu, że NOTAM-y zostały wydane, a ograniczenia już obowiązują.

REKLAMA

Źródłem problemu jest rynek paliw po wojnie z Iranem

Kryzys należy łączyć z napięciami na rynku paliw po wojnie wokół Iranu i blokadzie Cieśniny Ormuz. Włoskie lotniska zaczęły wprowadzać ograniczenia właśnie z powodu problemów z dostawami paliwa lotniczego. Chodzi o ograniczoną podaż od spółki zależnej BP i o zakłócenia w łańcuchu dostaw związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Ryanair zaczął już 1 kwietnia ostrzegać przed możliwymi problemami z dostawami paliwa do Europy od czerwca, jeśli konflikt potrwa do końca kwietnia. Michael O’Leary mówił wtedy wprost, że przy ryzyku utraty 10-20 proc. dostaw paliwa w szczycie sezonu przewoźnicy mogliby zostać zmuszeni do cięcia części połączeń. Obecne włoskie ograniczenia są więc pierwszym namacalnym sygnałem, że rynek zaczyna odczuwać skutki wojny nie tylko cenowo, ale i fizycznie.