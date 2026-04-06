Jakie ceny paliw będą jutro na stacjach? Maksymalne stawki będą takie jak w wielkanocny weekend Fot. Igor Efremychev / Shutterstock

Wielu z nas jeszcze przy świątecznym stole myślami jest już w pracy. I stresujemy się m.in. cenami benzyny czy oleju napędowego. Co nas czeka we wtorek na stacjach paliw? Maksymalne ceny na 7 kwietnia są już znane.

Rządowy pakiet osłonowy, znany jako Ceny Paliw Niżej (CPN), działa w Polsce od ubiegłego wtorku, czyli od 31 marca. Mechanizm ma za zadanie chronić nasze portfele przed drastycznymi podwyżkami ropy na rynkach światowych. Wszystko to jest bezpośrednim echem trwającego i zaogniającego się konfliktu zbrojnego: Stany Zjednoczone i Izrael kontra Iran.

Ceny paliw we wtorek 7 kwietnia. Bez zmian

Ustalone na wielkanocny weekend stawki będą obowiązywać też na wszystkich stacjach w kraju także we wtorek. Nie ma więc co dziś panikować i tankować na zapas, bo jutro (7 kwietnia), ceny będą takie same jak dzisiaj.

CPN obniża koszty, które ponieślibyśmy przy dystrybutorach bez tej odgórnej interwencji. Z udostępnionych przez ministerstwo grafik wynika, że różnice na litrze są gigantyczne.

benzyna 95 – 6,21 zł za litr (bez CPN: 7,43 zł) benzyna 98 – 6,82 zł za litr (bez CPN: 8,12 zł) Olej napędowy – 7,87 zł za litr (bez CPN 9,31 zł)

"Wprowadzone regulacje są reakcją na globalny kryzys cen paliw, związany z napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie. Polska wprowadza najsilniejszy w Europie pakiet rozwiązań, który obniża ceny paliw, wspiera polskie rodziny i polską gospodarkę" – czytamy na stronie resortu energii.

Jak ustala się maksymalne ceny paliw w weekendy i święta?

Urzędnicy wyliczają i ogłaszają nowe rynkowe limity każdego kolejnego dnia roboczego. Ostateczne stawki pojawiają się oficjalnie na pylonach stacji dzień po ich publikacji w Monitorze Polskim. Co jednak z weekendami i przerwami w pracy urzędów?

Nowa cena obowiązuje od dnia następnego po publikacji w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski". W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem lub świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy. Stosowana jest aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem. Ministerstwo Energii

Na oficjalnej stronie resortu czytamy, że w przypadku dni wolnych obowiązuje stawka ogłoszona w ostatni dzień roboczy tuż przed weekendem. Taka wyznaczona wartość "zamraża się" i funkcjonuje na stacjach aż do kolejnego dnia roboczego włącznie.

To właśnie dlatego tankowanie w świąteczny długi weekend i jutro opiera się na limitach wyznaczonych jeszcze przed początkiem świąt, a ceny na środę (8 kwietnia) poznamy we wtorek.

Do kiedy obowiązuje pakiet Ceny Paliw Niżej?

Wielu zmotoryzowanych zastanawia się, jak długo potrwa państwowa tarcza. Zgodnie z obecnymi zapisami formalnymi, obniżona akcyza (do unijnego minimum) oraz podatek VAT na poziomie 8 proc. (obniżony z 23 proc.) mają funkcjonować w kraju do połowy tego miesiąca tzn. do 15 kwietnia.

Rządzący zostawili sobie jednak furtkę w przyjętych ustawach. Dzięki niej mogą przedłużyć te wszystkie korzystne rozwiązania nawet do 30 czerwca.