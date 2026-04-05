Już nie tylko Tusk traci cierpliwość do Trumpa. Meloni też ma go dość
Od Donalda Trumpa zaczynają się odwracać kluczowi sojusznicy. Prawicowa premier Włoch, Giorgia Meloni, której przekaz polityczny wcale nie odbiega od tego, który prezentują środowiska wokół prezydenta USA, a sama ciesząca się względnym entuzjazmem ze strony ruchu MAGA, ma dosyć amerykańskich działań na Bliskim Wschodzie.

Na niechęć Giorgii Meloni do Donalda Trumpa wskazuje jej wypowiedź dla włoskiej telewizji RAI, która nawiązywała do amerykańskiej kampanii wojskowej na Bliskim Wschodzie:

– Nadal uważamy, że na poziomie geopolitycznym Europa niewiele może zyskać na rozbieżnościach ze Stanami Zjednoczonymi, ale naszym zadaniem jest przede wszystkim obrona naszych interesów narodowych, a kiedy się nie zgadzamy, musimy to otwarcie powiedzieć. I tym razem się nie zgadzamy.

Jej słowa to odpowiedź na ostatnie ataki ze strony amerykańskiego prezydenta, które nasiliły się po odmowie wykorzystania bazy wojskowej na Sycylii przez wojska USA biorące udział w kampanii w Iranie. Trump w reakcji wypowiedział się na temat swojej niechęci do sojuszników w wywiadzie z The Telegraph:

– Tak, powiedziałbym, że nie ma co do tego wątpliwości. NATO nigdy mnie nie przekonywało. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys, Putin zresztą też o tym wie.

Europejscy politycy mają dosyć marudzenia Donalda Trumpa

Głosy niesprzyjające Trumpowi pojawiają się też w Hiszpanii. O "nielegalnej wojnie" mówił tamtejszy premier – Pedro Sánchez. Hiszpania zamknęła przestrzeń powietrzną dla samolotów z USA, które biorą udział w wojnie na Bliskim Wschodzie. Komplikuje to logistykę amerykańskiej operacji.

Pewna niechęć do działań USA i silna solidarność z NATO coraz częściej akcentowana jest także w polskiej dyplomacji. Przynajmniej w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod wodzą Radosława Sikorskiego.

Subtelna krytyka Donalda Trumpa została zawarta nawet w życzeniach wielkanocnych, które złożył Donald Tusk na swoim profilu na X:

– Wokół nas, w miejscach najmniej spodziewanych demokracja i porządek zmieniają się w skorumpowane autokracje, a chaos zastępuje umiarkowany ład. Podważane są odwieczne reguły i fundamenty naszej politycznej wspólnoty, a wielcy tego świata zaskakują nas najbardziej niedorzecznymi działaniami.

Giorgia Meloni osobiście pojawiła się w Arabii Saudyjskiej, by rozmawiać o kryzysie paliwowym

Niezapowiedziana wizyta Giorgii Meloni w Dżeddzie miała na celu zacieśnienie współpracy w ramach włoskiego bezpieczeństwa energetycznego. W porównaniu do wielu innych państw europejskich (w tym Polski), Włochy są silniej zależne energetycznie od sytuacji geopolitycznej. To jeden z największych odbiorców gazu w Europie. Jednocześnie zdolność Włochów do wydobycia tego surowca jest znikoma. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku ropy naftowej.

Surowce energetyczne trafiają do Włoch przede wszystkim z Afryki Północnej, ale swój udział miał także import z Bliskiego Wschodu. W 2025 roku import gazu z Kataru stanowił tam około 10 proc. Jeśli chodzi o ropę naftową, całość importu z regionu Bliskiego Wschodu wyniosła w 2025 roku aż 12 proc.

Przed wybuchem wojny w Ukrainie najważniejszym partnerem Włoch pod względem polityki energetycznej była Rosja. W roku 2021 nawet co trzeci metr sześcienny gazu pochodził właśnie z tego regionu.