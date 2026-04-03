Przekopią góry byle by tylko sprzedać ropę. Czas odkurzyć plan z lat 80 Fot. Jasinthan Yoganathan / Unsplash.com

Kryzys paliwowy nie bierze jeńców. Państwa Zatoki Perskiej poszukują alternatywnych szlaków transportowych dla ropy i gazu. Rozwiązaniem może być projekt, który dyskutowany był w latach 80.

Działania Donalda Trumpa nie wskazują na szybkie rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Kampania USA w obszarze Cieśniny Ormuz traktowana jest z adekwatnym pesymizmem także po stronie polskich władz, które starają się zapanować nad szalejącymi cenami na stacjach. Potencjalny ratunek dla sektora paliwowego może przynieść kapitał i determinacja państw Zatoki Perskiej.

Jak podaje RMF24, powołując się na Financial Times, na Bliskim Wschodzie coraz częściej rozważany jest szlak energetyczny, który nie będzie podatny na zakłócenia w transporcie morskim.

Mowa tu o rurociągu "Wschód-Zachód", który łączyłby Zatokę Perską z Morzem Czerwonym. Inwestycja mogłaby kosztować nawet 5 miliardów dolarów, pochłonąć wiele lat prac, ale ostatecznie przełożyłaby się na uniezależnienie Arabii Saudyjskiej i państw jej sprzyjających od Irańskich wpływów w Cieśninie Ormuz.

Saudyjski rurociąg mógłby uodpornić region na przyszłe konflikty

Ropociąg na tej trasie już działa, jednak jego możliwości są ograniczone. Port Janbu nad Morzem Czerwonym obsługuje 7 milionów baryłek ropy dziennie. Rozbudowa infrastruktury i budowa nowych nitek mogłaby pozwolić na wyeliminowanie konieczności transportowania ropy przez Cieśninę Ormuz. Infrastruktura mogłaby posłużyć także transportowi surowców przez inne kraje z Zatoki Perskiej. Problemem jest jednak trudny teren i konieczność wykonania kosztownych przekopów w bazaltach w górach Hidżaz, które odcinają dostęp do brzegu Morza Czerwonego od reszty Arabii Saudyjskiej.

Teoretycznie możliwa jest też budowa gazociągów i ropociągów z Arabii Saudyjskiej lub Iraku prosto do Europy, ale ta również objęta byłaby ryzykiem geopolitycznym, a sam jej koszt mógłby nie znaleźć uzasadnienia w zyskach.

Państwa Zatoki zdecydowanie bardziej skorzystałby na możliwości przesyłania drogą lądową surowców w kierunku Chin i Indii, lokalizacja takiego projektu utrudniona jest jednak przez geograficzne położenie samego Iranu, który stanowi przeszkodę na szlaku w kierunku tych państw.

W kontekście aktualnego konfliktu pomysł nie ma jednak szansy wpłynąć na ceny ropy. Inwestycja ta niesie za sobą potencjał na zabezpieczenie przyszłości regionu, który systematycznie staje w ogniu.

Nowy pomysł na ominięcie Cieśniny Ormuz ma jednak pewne kluczowe wady

Transport z Morza Czerwonego docierałby nie tylko do Europy przez Kanał Sueski, ale też do państw azjatyckich przez Cieśninę Bab al-Mandab, która oddziela Erytreę i Dżibuti od Jemenu. Ta jest zdecydowanie łatwiejsza do kontrolowania niż Cieśnina Ormuz.

Problemem w tym regionie jest oczywiście obecność grupy sprzyjających Iranowi rebeliantów Huti. Grupa ma realne możliwości zakłócania handlu pomiędzy Europą i Azją. Rebelianci dysponują statkami, minami, rakietami i dronami, które stanowią poważne zagrożenie dla okrętów transportowych, w tym tankowców.