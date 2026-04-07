W centrum Warszawy pojawił się policyjny Black Hawk, który uczestniczył w akcji kontrterrorystów.

W centrum Warszawy pojawił się policyjny Black Hawk, który uczestniczył w akcji kontrterrorystów. Szybko okazało się, że nie były to ćwiczenia. O szczegółach akcji opowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister ujawnił, że działania prowadzono nie tylko w Warszawie, ale także Radomiu i woj. świętokrzyskim.

We wtorkowy poranek (7 kwietnia) opisywaliśmy w naTemat, że w centrum Warszawy nad budynkami pojawił się policyjny śmigłowiec Black Hawk. Okazuje się, że akcja kontrterrorystów związana była z zatrzymaniem osób powiązanych z "wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu substancji zabronionych w sporcie oraz produktów leczniczych".

Black Hawk działał w rejonie ul. Kłopot 2, w pobliżu Ronda Zgrupowania AK "Radosław". Funkcjonariusze zeszli na linach na dach jednego z budynków. TVN24 ustaliło, że w działaniach uczestniczyli policjanci Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz funkcjonariusze kilku samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych. Akcja skończyła się przed 7:00.

Kilka godzin później minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński opublikował na X wpis, w którym ujawnił, że doszło do zatrzymań.

"Dziś rano kilkudziesięciu policjantów, w tym kontrterrorystów z BOA, weszło do kilku lokalizacji w Radomiu, Warszawie oraz woj. świętokrzyskim. Zatrzymano 11 osób. Sprawa dot. wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji zabronionych w sporcie oraz produktów leczniczych" – napisał polityk.

Wcześniej, przed godz. 11:00, dziennikarze Polsat News dowiedzieli się od rzeczniczki prasowej Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, podinsp. Katarzyny Kucharskiej, że działania miały związek z "przestępczością ekonomiczną". Tymczasem dyrektor biura komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak przekazywała, że sprawa dotyczyła "zatrzymania osób, które podejrzewane są o popełnienie przestępstw".

Zobacz także

logo
Black Hawk nad centrum Warszawy. Wydarzenia przy ul. Kłopot to nie były ćwiczenia
logo
Black Hawki latają nad polską stolicą. Jest reakcja wojska
logo
Wraca sprawa katastrofy lotniczej w USA. Nowy raport wskazuje na błędy pilotki Black Hawka
logo
Przekopią góry byle by tylko sprzedać ropę. Czas odkurzyć plan z lat 80
logo
Spektakularna akcja policyjnego Black Hawka i FBI nad Bałtykiem. Już wiadomo, co się wydarzyło
logo
"Transpłciowa pilotka" Black Hawka. Tak Trump wykorzystał katastrofę w USA do swoich celów

Black Hawk i BOA w akcji. To jasne, że operacja była spektakularna

O skali akcji świadczył już sam udział Black Hawka, śmigłowca stworzonego do operowania w warunkach bojowych. S-70i Black Hawk ma duży udźwig i przestrzeń ładunkową, dzięki którym jest w stanie szybko przerzucić zespoły kontrterrorystyczne w rejon działań. Wykorzystuje się go do zadań o najwyższym stopniu ryzyka. Black Hawk nad budynkami w centrum Warszawy oznacza działania specjalne lub wysoko wyspecjalizowane ćwiczenia.

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", w skrócie CPKP BOA, zajmuje się przeciwdziałaniem i zwalczaniem terroryzmu. Jednostka prowadzi m.in. działania bojowe w celu zatrzymania niebezpiecznych przestępców, działania minersko-pirotechniczne i negocjacje policyjne. Ponadto funkcjonariusze z CPKP BOA rozpoznają i usuwają zagrożenia CBRN, czyli chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne.

Formacja ma obecnie 14 śmigłowców, w tym 5 typu S-70i Black Hawk. Maszyny są elementem systemu wsparcia operacji specjalnych policji. Przypomnijmy też, że działania śmigłowców w minionych miesiącach można było obserwować m.in. w Łodzi czy Warszawie, ale wtedy wprost mówiono o szkoleniach.

I tak np. we wrześniu 2025 roku w policja informowała, że w Warszawie realizowane będą ćwiczenia w ramach projektu HECTOR z udziałem CPKP "BOA" i policyjnego lotnictwa, w tym śmigłowców S-70i Black Hawk i Bell-407GXi. Miesiąc później opisywano działania przy Varso Tower, gdzie po raz pierwszy w ramach polskich ćwiczeń kontrterrorystycznych jednocześnie poderwano trzy śmigłowce policyjne. Celem było wtedy rozpoznanie z powietrza oraz wsparcie grup bojowych operujących w budynku.