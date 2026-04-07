Poranna akcja służb przy Rondzie Radosława. Nad budynkiem pojawił się Black Hawk. Fot. policja.gov.pl

W centrum Warszawy pojawił się policyjny Black Hawk, a na dachu budynku przy Kłopot 2 działali kontrterroryści. Calem akcji nie były ćwiczenia.

W rejonie ul. Kłopot 2, niedaleko Ronda Zgrupowania AK "Radosław", pojawił się dziś policyjny śmigłowiec Black Hawk, a na dach jednego z budynków zeszli funkcjonariusze na linach.

Według ustaleń TVN24 w działaniach uczestniczyli policjanci Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz funkcjonariusze kilku samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych. Celem operacji nie były ćwiczenia, ale nie wiadomo, czy doszło do zatrzymań. Akcja zakończyła się przed godziną 7:00.

Już sam udział BOA i Black Hawka pokazuje skalę przedsięwzięcia

CPKP "BOA" to centralna jednostka kontrterrorystyczna policji, która odpowiada m.in. za działania bojowe wobec szczególnie niebezpiecznych sprawców, rozpoznanie zagrożeń terrorystycznych, działania minersko-pirotechniczne, negocjacje oraz rozpoznawanie i usuwanie zagrożeń CBRN, czyli chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych.

Równie istotny jest tu udział śmigłowca Black Hawk. S-70i Black Hawk dzięki dużemu udźwigowi i przestrzeni ładunkowej służy do szybkiego przerzucania zespołów kontrterrorystycznych w rejon działań i może być wykorzystywany jako platforma do desantowania funkcjonariuszy w miejsce operacji. Obecność tej maszyny nad budynkiem w centrum miasta jest elementem charakterystycznym dla działań specjalnych albo wysoko wyspecjalizowanych ćwiczeń.

Policja ma dziś 5 Black Hawków i regularnie szkoli kontrterrorystów z użyciem desantu

Formacja dysponuje obecnie 14 śmigłowcami, w tym 5 maszynami typu S-70i Black Hawk. Warszawska poranna akcja nie była jednorazowym wykorzystaniem sprzętu, lecz działaniem z udziałem maszyn, które zostały już na stałe włączone do systemu wsparcia policyjnych operacji specjalnych.

W ostatnich miesiącach policja wielokrotnie informowała też o szkoleniach kontrterrorystów z użyciem Black Hawka. W lutym 2026 roku w Łodzi odbywało się specjalistyczne szkolenie z udziałem policyjnych kontrterrorystów, strażaków i żołnierzy, podczas którego ćwiczono techniki wysokościowe właśnie z wykorzystaniem policyjnego Black Hawka. W listopadzie 2025 roku policja informowała z kolei o ćwiczeniach desantu i ewakuacji kontrterrorystów z psami bojowymi, także z użyciem tej maszyny.

Warszawa widziała już wcześniej podobne działania, ale wtedy policja mówiła wprost o ćwiczeniach

Dodatkowego kontekstu dostarczają wcześniejsze warszawskie ćwiczenia kontrterrorystyczne. We wrześniu 2025 roku policja zapowiedziała, że w Warszawie odbędą się ćwiczenia w ramach projektu HECTOR z udziałem CPKP "BOA" i policyjnego lotnictwa, w tym śmigłowców S-70i Black Hawk i Bell-407GXi.

Miesiąc później policja opisała operację przy Varso Tower, gdzie po raz pierwszy w historii polskich ćwiczeń kontrterrorystycznych jednocześnie poderwano trzy policyjne śmigłowce, a zadaniem maszyn było rozpoznanie z powietrza i wsparcie grup bojowych działających w budynku.