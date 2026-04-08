Donald Tusk: Jeszcze w tym tygodniu będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia

Donald Trump zgodził się na rozejm z Iranem, a warunkiem było ponowne otworzenie Cieśniny Ormuz. Już od rana donoszono o spadających cenach gazu oraz ropy naftowej. Ale czy to znaczy, że niższe będą też ceny paliw na stacjach benzynowych? Donald Tusk wprost powiedział, od kiedy polscy kierowcy mogą poczuć różnicę.

Donald Trump ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni w konflikcie z Iranem. Tym samym świat nie dowiedział się, czy prezydent USA zamierzał spełnić pojawiające się we wcześniejszych godzinach groźby o końcu "całej cywilizacji" w przypadku niespełnienia przez Iran warunków jego ultimatum, czyli ponownego otwarcia Ormuzu.

Na kilkadziesiąt minut przed upływem podanego przez Trumpa terminu poinformowano o rozejmie. Warunkiem wstrzymania ataków było otwarcie Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa kluczowa część globalnej ropy oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Rezultat? Ceny ropy naftowej na światowych rynkach zaliczyły błyskawiczny zjazd w dół. I tak ropa WTI w dostawach na maj błyskawicznie staniała o blisko 15 procent, osiągając poziom 96,20 dolara. Z kolei europejska ropa Brent zanurkowała do poziomu 94,46 dolara. Na tę chwilę (8 kwietnia około godz. 16) cena baryłki ropy WTI wynosi 92,77 dolara, a ropy Brent – ok. 92,40 dolara.

Obniżki objęły również ceny gazu. Jak podawała agencja Bloomberga, 8 kwietnia w godzinach porannych benchmarkowe kontrakty terminowe na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) kształtowały się na poziomie 43,70 euro za MWh. To oznacza, że osiągnęły najniższy poziom od rozpoczęcia wojny.

Co z Cieśniną Ormuz?

Reuters podaje, że Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta. Według źródeł agencji kilka statków znajdujących się w Zatoce Perskiej miało otrzymać taką informację od marynarki wojennej Iranu. Co więcej, irańska marynarka ma grozić zniszczeniem statków, które próbują przez nie przepłynąć. "Każdy statek próbujący wpłynąć do morza zostanie namierzony i zniszczony" – ma brzmieć jej komunikat.

Tymczasem gdy ogłoszono rozejm między USA a Iranem, Abbas Aragczi – minister spraw zagranicznych Iranu – ogłaszał, że ruch przez Ormuz odbywać się będzie "w koordynacji z irańskimi siłami zbrojnymi i z uwzględnieniem ograniczeń technicznych".

Według doniesień Reutersa, który powołuje się na informacje od anonimowego przedstawiciela władz Teheranu, otwarcie Cieśniny ma być możliwe w czwartek lub piątek, ale tylko w ograniczonym zakresie i na warunkach Irańczyków.

Maksymalne ceny paliw po rozejmie z Iranem. Obwieszczenie na 9 kwietnia

Polski konsument ma jednak w głowie jedno podstawowe pytanie. Czy benzyna, olej napędowy i gaz na stacjach benzynowych będą tańsze? Cóż, na pewno nie w ciągu najbliższej doby. Zgodnie z najnowszą aktualizacją 9 kwietnia, czyli w czwartek, maksymalne ceny za litr paliw wynosić będą kolejno:

Benzyna 95 – 6,27 zł (wzrost o 6 groszy). Benzyna bezołowiowa 98 – 6,88 zł (wzrost o 6 groszy). Olej napędowy – 7,83 zł (spadek o 4 grosze).

Przypomnijmy, że limit oblicza się na podstawie średniej stawki hurtowej, marży 30 groszy i obniżonych podatków. Pakiet osłonowy zakłada cięcie VAT-u do 8 proc. i redukcję akcyzy do unijnego minimum (o 29 groszy na benzynie i 28 groszy na dieslu). Daje to gwarancję stabilnych cen paliw w czasie kryzysu.

Obniżona akcyza obowiązuje do 15 kwietnia, a niższy VAT do 30 kwietnia 2026 roku. Nie wiadomo, czy rząd przedłuży te regulacje.

Czy i kiedy ceny na stacjach benzynowych spadną? Tusk podał datę

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ostrożnie komentował kwestię cen na stacjach benzynowych. Polityk zwracał uwagę na to, że na spadki trzeba poczekać, a zanim zobaczymy na pylonach niższe ceny za litr paliwa, minie kilka dni. Mechanizm działa bowiem następująco: najpierw spada cena ropy naftowej, później obniżki obejmują ceny w hurcie, np. w Orlenie, a na końcu odczuwają je kierowcy.

Ale Donald Tusk podczas konferencji prasowej przekazał, że już lada moment polscy kierowcy poczują ulgę przy tankowaniu. Przypomniał jednocześnie, że trudno mówić o długotrwałej stabilności. – Wszystko można powiedzieć, tylko nie to, że sytuacja jest na pewno ustabilizowana na trwałe, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, działania i słowa polityków zaangażowanych w ten konflikt. Z dużą ostrożnością patrzę na tę perspektywę kilku tygodni, ale jedna rzecz jest absolutnie pewna. Pokój, a nawet czasowe przerwanie ognia zawsze jest lepsze od wojny z oczywistych względów – mówił premier.

