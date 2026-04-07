Donald Trump niszczycielem cywilizacji. Iran "nigdy już nie powróci" screen: The White House / Materiały prasowe

Donald Trump oficjalnie zapowiada atak na Iran. "Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale najprawdopodobniej tak będzie" – napisał w mediach społecznościowych prezydent USA.

Donald Trump właśnie zapowiedział koniec irańskiej cywilizacji. To kolejna groźba w ostatnich dniach, o której realizacji możemy przekonać się już wkrótce. Na linii Teheran–Waszyngton wrze, a lądowy konflikt na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej realny.

W swojej wypowiedzi opublikowanej na Truth Social Donald Trump z jednej strony zapowiada całkowitą anihilację Iranu, z drugiej strony wciąż zaszczepia nadzieję na polubowne rozwiązanie konfliktu: "Cała cywilizacja dziś zginie, by nigdy już nie powrócić. Nie chcę, by to się stało, ale prawdopodobnie do tego dojdzie. Chociaż skoro teraz mamy całkowitą i totalną zmianę władzy, gdzie inne, mądrzejsze i mniej zradykalizowane umysły rządzą, może coś rewolucyjnie pięknego może się stać, kto wie".

Prezydent USA podkreśla rolę swojego kolejnego kroku, zapowiadając obalenie reżimu w Teheranie: "Dowiemy się dziś w nocy, to jedna z najważniejszych chwil w długiej i skomplikowanej historii świata. 47 lat rozbójnictwa, korupcji i śmierci w końcu dobiegnie końca. Niech Bóg błogosławi wielki naród Iranu".

Iran może stanąć w ogniu – Donald Trump podtrzymuje ostrą narrację

Kończy się 10-dniowy okres, który Donald Trump wyznaczył na osiągnięcie porozumienia z Iranem. W sobotę prezydent USA zapowiadał: "Macie 48 godzin albo rozpęta się prawdziwe piekło", by w niedzielę dodać w ostrzejszych słowach: "Otwórzcie tę j**ną cieśninę [Ormuz – red.], wy cholerni szaleńcy, albo będziecie żyć w piekle. Chwała Allahowi".

Prezydent USA zapowiadał także, że wtorek będzie dniem "elektrowni" i "mostów", sugerując ataki na kluczową irańską infrastrukturę. Za jego groźbami stoi nie tylko pusta frustracja w social mediach, ale też potężny zasób militarny, który USA systematycznie budowały w regionie Cieśniny Ormuz.

W ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone wysyłały w kierunku Iranu liczne okręty desantowe, które transportowały tysiące żołnierzy piechoty morskiej. Do niedawna Donald Trump wykluczał możliwość inwazji, a gromadzenie sił miało być poszerzaniem wachlarza strategicznych możliwości.

Iran nie ustępuje – amerykańska dyplomacja z Trumpem na czele ma ogromny problem

Według informacji, do których dotarł Reuters, Iran zdecydował się odrzucić amerykańskie propozycje. Kraj szykuje się do odparcia ataku ze strony USA. Jedną z form przygotowania ma być gromadzenie "ludzkich łańcuchów" w okolicy kluczowej infrastruktury, głównie elektrowni. Mają one składać się przede wszystkim z osób młodych, sportowców i artystów.

Takie działanie ma na celu możliwość oskarżenia USA o zbrodnie wojenne, jeśli pomimo obecności cywilów zdecydują się na ostrzelanie tego typu obiektów.