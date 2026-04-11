Prius do kupienia taniej o 17 tys. zł. Toyota poszła na całość z promocją

Toyota właśnie zrobiła specjalną promocję na jeden ze swoich ważnych modeli. Obniżyła aż o 17 000 zł ceny Priusa z rocznika produkcji 2026. Chodzi o wersje wyposażenia Comfort, Prestige oraz Executive.

Toyota Prius to model, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Od debiutu w 1997 roku, kiedy jako pierwszy masowo produkowany samochód hybrydowy przecierał szlaki dla elektryfikacji, przeszedł ogromną ewolucję. Dzisiejsza, piąta generacja Priusa, to najmocniejsza, najoszczędniejsza oraz najbardziej dynamiczna odsłona w historii modelu.

Wyposażona w zaawansowany napęd 2.0 Hybrid Dynamic Force Plug-in, dysponuje łączną mocą 233 KM. Takie parametry pozwalają na sprint do setki w 6,7 sekundy.

Toyota obniżyła o 17 000 zł ceny katalogowe Priusa z 2026 roku produkcji. Samochód jest dostępny teraz od 176 900 zł w wersjach Comfort, Prestige i Executive.

Prius z hybrydą plug-in to również propozycja dla firm, które chcą obniżyć koszty użytkowania samochodu. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2026 r. nowymi limitami amortyzacji i rat leasingowych, w przypadku Priusa przedsiębiorca może zastosować limit 150 000 zł (dla pojazdów emitujących poniżej 50 g CO2/km) i zapłacić niższy podatek.

Czym się wyróżnia Prius w wersji Comfort? Ma 17-calowe felgi aluminiowe, system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym (12,3 cala) oraz wbudowaną nawigację Connected z 4-letnim pakietem transmisji danych i trybem offline.

Standardem są też zaawansowane systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE, w skład których wchodzą układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA) oraz układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS).

W odmianie Prestige Prius zyskuje 19-calowe felgi aluminiowe, cyfrowe lusterko wsteczne, podgrzewaną kierownicę, elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, światła matrycowe w technologii LED i adaptacyjne światła drogowe (AHS). W ramach pakietu Skyview (3500 zł) auto może zostać doposażone w stały dach panoramiczny z ręcznie sterowaną roletą. Po obniżeniu cen katalogowych tak wyposażona Toyota kosztuje od 188 900 zł.

Dostaniesz też ładowarkę Toyota HomeCharge

Wersja Executive to propozycja z najwyższej półki w konfiguratorze. Samochód ma dodatkowo podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie, wentylowane fotele przednie, pamięć ustawień fotela kierowcy, zaawansowanego asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM) oraz dach panoramiczny. Za dopłatą można także wzbogacić konfigurację o dach z panelami fotowoltaicznymi (11 000 zł). Ceny Toyoty Prius Executive zaczynają się od 205 900 zł.