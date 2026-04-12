Tragedia na Haiti. Ludzie zaczęli się tratować

Do wielkiej tragedii doszło w sobotę 11 kwietnia na północy Haiti. W największej atrakcji turystycznej kraju zgromadziły się tłumy młodych ludzi, które chciały jak co roku świętować wpisanie obiektu na listę UNESCO. W pewnym momencie sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli, doprowadzając do śmierci wielu osób.

REKLAMA

Haiti to kraj na Wyspach Karaibskich, który ma wyjątkowo trudną historię. Aż 90 proc. ich stolicy znajduje się pod kontrolą gangów, które zastraszają mieszkańców na wiele sposobów. Dlatego wiele osób próbuje cieszyć się choć niewielkimi rzeczami, takimi jak rocznica wpisania twierdzy XIX-wiecznej Cytadeli La Ferriere na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Co roku gromadzą się tam tłumy młodych ludzi. W tym roku obchody miały jednak tragiczny przebieg.

Co najmniej 30 ofiar na Haiti. Doszło do wybuchu paniki

Kulisy tragicznych wydarzeń na razie nie są jasne. Cytadela La Ferriere znajduje się na północy kraju, na terenie Narodowego Parku Historycznego La Citadelle. To jedna z największych atrakcji turystycznych tego kraju. W sobotę z powodu corocznej imprezy przebywało tam wiele młodych osób i turystów, co potwierdził premier Haiti Alix Didier Fils-Aime.

REKLAMA

Na razie nie poznaliśmy wszystkich szczegółów sobotniego zdarzenia. Wiadomo, że na terenie cytadeli doszło do wybuchu paniki. Główna tragedia rozegrała się w okolicy wejścia do obiektu. Wszystko wskazuje zatem na to, że ludzie z jakiegoś powodu próbowali uciekać z budynku i zaczęli się tratować. Sytuację miał pogorszyć padający deszcz.

Jean Henri Petit, szef obrony cywilnej departamentu Nord na Haiti, przekazał, że w tym tragicznym wydarzeniu zginęło co najmniej 30 osób. Podkreślił jednak, że ostateczna liczba ofiar może być znacznie wyższa.

Premier Haiti składa kondolencje. Cytadela jest dla Haitańczyków ważnym symbolem

Cytadela La Ferriere nie jest dla Haitańczyków zwykłą atrakcją i wyłącznie miejscem wpisanym na listę UNESCO. Została wzniesiona w XIX wieku przez niewolników. W trakcie jej budowy zginęło wiele osób. Jak podaje redakcja "Le Nouvelliste", po tym, jak Haiti wyzwoliło się spod francuskich rządów kolonialnych, cytadela stała się symbolem wolności. Stąd każdego roku odwiedzają ją liczni turyści i młodzi ludzie.

REKLAMA