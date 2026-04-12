To bajkowe jezioro jest łatwo dostępne dla turystów z Polski
To bajkowe jezioro jest łatwo dostępne dla turystów z Polski Fot. AlbertoGonzalez/Shutterstock

Na horyzoncie widać już majówkę i wakacje, a to świetny moment, by zorganizować wycieczkę nad wodę. Podczas gdy wielu Polaków decyduje się lecieć na wyspy, nie musimy wcale jechać aż tak daleko, by doświadczyć bajkowego klimatu. Malownicze jezioro pośród gór znajduje się tylko kilka godzin jazdy autem z Polski.

W 2026 roku obserwujemy nowy trend: Polacy coraz częściej jadą na wakacje do naszych bliższych i dalszych sąsiadów. W tym sezonie podróż na Węgry rozważa niemal co drugi turysta. A biorąc pod uwagę zawirowania na Bliskim Wschodzie, coraz częściej decydujemy się na europejskie kierunki, które okazują się tańsze niż wakacje w odległych krajach. Chociaż utarło się, że egzotyczne widoki i krystaliczna woda to domena dalekich destynacji, podobne krajobrazy możemy zobaczyć u naszego sąsiada. To konkretne jezioro znajduje się niedaleko, bo w Niemczech

Jezioro Obersee w Niemczech. Samochodem dojedziemy już w 6 godzin

Jezioro Obersee znajduje się w południowych Niemczech, w regionie Bawarii, tuż przy granicy z Austrią. Jest to miejsce, które przyciąga turystów nie tylko przejrzystą wodą – jest ono również otoczone górami i zachwyca wodospadem. Według relacji turystów jest to jeszcze nie do końca odkryty kierunek – nawet w szczycie sezonu nie doświadczymy tam tłumów takich jak na przykład w Hiszpanii.

Na miejscu możemy zatrzymać się w schronisku Fischunkelalm, skąd będziemy mogli podziwiać góry. Do zobaczenia jest również wodospad Röthbachfall – najwyższy wodospad w Niemczech. Na trasie ze schroniska do wodospadu zobaczymy natomiast Mittersee, czyli małe, urokliwe jezioro.

Ze względu na dogodną lokalizację jezioro Obersee jest niezwykle atrakcyjne dla Polaków. Z Dolnego Śląska dotrzemy tam już w ok. 6 godzin. Samochód możemy następnie zostawić na parkingu w Schönau am Königssee, skąd statkiem dopłyniemy do Obersee. Koszty? Całodniowy parking kosztować nas będzie 9 eur (ok. 40 zł), a rejs statkiem w dwie strony to maksymalnie 30 eur (ok. 130 zł) za osobę. 

Praktyczne wskazówki. O tym należy pamiętać, jadąc do Obsersee

Chociaż Obersee znajduje się blisko naszego kraju, na wycieczkę nad jezioro warto przeznaczyć minimum jeden dzień. W wakacje najlepiej jest zarezerwować bilety na rejs z wyprzedzeniem. Dzięki temu unikniemy czekania w kolejkach. 

Warto też wiedzieć, że w Niemczech nie wszystkie kawiarnie przyjmują płatności kartą – dlatego zaleca się zabranie ze sobą gotówki (euro). Ponieważ Obersee znajduje się w górach, internet i zasięg telefoniczny może być ograniczony. Natomiast w Parku Narodowym Berchtesgaden, w którym znajduje się Obersee, obowiązuje całkowity zakaz śmiecenia, hałasowania i zbaczania ze szlaków. 