Wiosna to dla wielu osób czas oczekiwania na poprawę aury i słońce. Coraz częściej zastępujemy wtedy samochody spacerem albo jazdą rowerem. Inni wiedzą jednak, że to najlepszy okres na gorące, ale i tanie wakacje all inclusive. W polskich biurach podróży hitem jest jeden kraj, który gwarantuje wysoką jakość i świetne ceny.

O tym, że Polacy bardzo lubią zorganizowane wakacje, wiemy od dawna. Dla wielu to gwarancja spokoju, bo nawet jeśli lot zostanie odwołany lub zmieniony, odzyskają pieniądze i otrzymają odpowiednią opiekę. Wiosną prawdziwym hitem wyjazdów Polaków jest Egipt. Na święta rezerwacja tego kierunku była aż o 53 proc. wyższa niż przed rokiem.

Moda na all inclusive w Egipcie. W biurach podróży sprzedaje się świetnie

Egipt bardzo wyraźnie umacnia się na polskim rynku już od kilku sezonów. W zestawieniu rocznym jest to drugi najchętniej wybierany kierunek zaraz po Turcji. Nie da się jednak ukryć, że zimą i wiosną to właśnie kraj faraonów pozostaje najpopularniejszym kierunkiem w polskich biurach podróży.

Z danych Wakacje.pl wynika, że w marcu liczba odwiedzających Egipt wzrosła o 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Jeszcze wyraźniej, bo aż o 53 proc. wzrosła liczba rezerwacji tego kierunku na okres Wielkanocy. Dodatkowo kraj faraonów może być wielkim hitem tegorocznych wakacji.

Wiosna to czas, kiedy wielu Polaków rezerwuje wyjazdy w szczycie sezonu. Z najnowszych danych wynika, że poziom zainteresowania wczasami w Egipcie od kwietnia do października, czyli w klasycznym sezonie letnim, rośnie o ok. 20 proc. rok do roku.

All inclusive w Egipcie to najtańsza opcja na wakacje. A do tego dochodzi jeszcze jakość

Ogromną zaletą Egiptu są jego ceny. Wg danych Traveldaty za sprawą średniej ceny wynoszącej ok. 3,8 tys. zł kraj faraonów pozostaje najtańszym kierunkiem na tegoroczne wakacje all inclusive. Kolejne miejsca zajmują coraz popularniejsza Tunezja, a także Bułgaria, która jednak w ostatnich tygodniach wyraźnie podniosła ceny.

Wakacje.pl podają natomiast, że w kwietniu na tygodniowe all inclusive w Egipcie w pięciogwiazdkowym hotelu w Sharm el Sheikh można polecieć już za 1600 zł od osoby. W cenie oprócz lotów i zakwaterowania jest także minimum 20-kilogramowy bagaż rejestrowany, żebyście mieli w czym przywozić wszystkie pamiątki.

Warto pamiętać jednak, że w przypadku wyboru hotelu w Egipcie trzeba uważnie czytać opinie w Google i na Booking.com, a nie tylko te na stronie biura podróży. Wiedzy na temat obiektów warto szukać także na grupach dyskusyjnych np. na Facebooku. Polaków w kraju faraonów jest coraz więcej, więc i opinii na temat poszczególnych obiektów przybywa.

