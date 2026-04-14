Marcin D. zatrzymany. To były mąż Marty Kaczyńskiej

Marcin D. został zatrzymany na Pomorzu na polecenie warszawskiej prokuratury. Znany adwokat i były mąż Marty Kaczyńskiej jest podejrzany w sprawie dotyczącej wielomilionowych oszustw i prania brudnych pieniędzy. Wraz z nim na przesłuchanie do stolicy przewożone są też dwie inne osoby.

Marcin D. został zatrzymany we wtorek 14 kwietnia na Pomorzu na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. O sprawie informują m.in. Radio Gdańsk i portal Trójmiasto.pl. Śledczy, wskazując na "dobro postępowania przygotowawczego", nie udzielają zbyt wielu szczegółów.

Jak jednak przekazał Radiu Gdańsk rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Antonii Skiba, były mąż Marty Kaczyńskiej i dwie inne osoby obecnie "są transportowane do Warszawy". Śledczy dodał, że chodzi o popełnienie "szeregu wielomilionowych oszustw i legalizowania pozyskanych w ramach tych przestępstw środków pieniężnych".

Rozgłośnia podaje, że w kancelarii adwokackiej Marcina D. trwają w tej chwili przeszukania. Przypomnijmy też, że to nie pierwsze problemy z prawem byłego męża Marty Kaczyńskiej.

W 2015 roku D. zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne, a mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wyłudzeń na ponad 14 mln zł z PFRON i prania brudnych pieniędzy o wartości 8,4 mln zł.

Znany adwokat spędził w areszcie przeszło rok, a na wolność wyszedł w październiku 2016 roku po wpłaceniu 3 mln zł poręczenia majątkowego. W grudniu 2017 do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął akt oskarżenia. Oprócz Marcina D. zostało nim objętych osiem innych osób.

W grudniu 2019 Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał postanowienie o aresztowaniu adwokata na dwa 2 miesiące w związku z zarzutem płatnej protekcji ws. SKOK Wołomin. We wrześniu 2015 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku zawiesiła Marcina D. w czynnościach zawodowych.

Zdaniem prokuratury cały proceder z udziałem m.in. Marcina D., miał polegać na na pozorowaniu zatrudnienia blisko 250 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku i wyłudzaniu dofinansowania do ich wynagrodzenia.

Odzyskiwanie środków miało z kolei polegać na sprzedaży niepełnosprawnym akcji seszelskiej spółki, na których poczet potrącano im miesięcznie 1,3 tys. zł z wynagrodzenia. W ocenie śledczych z wyłudzonych środków "członkowie grupy przestępczej mieli zaspokajać swoje potrzeby".

Jak jednak nieoficjalnie dowiedziała się wyborcza.pl, wtorkowe zatrzymanie adwokata ma związek z innym śledztwem warszawskiej Prokuratury Okręgowej. "Chodzi o sprawę podejrzanej o oszustwo Doroty R. W ubiegłym roku opisaliśmy aresztowanie bizneswoman, którą śledczy podejrzewają o wielomilionowe przekręty. Według prokuratury poszkodowani przez R. ponieśli straty na 40 mln zł" – czytamy.