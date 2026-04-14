Kaczyński o Magyarze rozpowiadał fake newsa. Shutterstock.com

Po wyborach na Węgrzech głos zabrali także polscy politycy, w tym Jarosław Kaczyński. Jego wypowiedź odbiła się w mediach szerokim echem, a rzecznik PiS przyznał, że w swojej wypowiedzi Kaczyński powielił nieprawdziwą informację.

REKLAMA

Na Węgrzech nastąpi zmiana władzy. Wybory wygrała bowiem TISZA z Péterem Magyarem na czele. Dla Fideszu, którego liderem jest Viktor Orban, oznacza to więc przejście do opozycji. Ale nie każdy przyjął ten komunikat z zadowoleniem. I tak np. Jarosław Kaczyński zadeklarował, że Magyar to "człowiek, któremu w żadnym wypadku nie będzie składał gratulacji".

Prezes PiS wyjaśnił także, z czego wynika jego negatywne podejście do nowego węgierskiego premiera. Polityk wspomniał o tym, co miała rzekomo twierdzić była żona Pétera Magyara w swojej autobiografii. Tylko że Judit Varga zaprzecza, jakoby popełniła takie dzieło, o czym pisaliśmy w naTemat.

REKLAMA

– Na przykład to, co opisuje jego żona, że upiekł szczenię – stwierdził Kaczyński.

Gdy dziennikarze zwrócili uwagę, że to nieprawda, polityk mówił: – Pan twierdzi, że nieprawda, a ja – biorąc pod uwagę inne, zweryfikowane jego wyczyny, różne dochodzenie pod stołem i tak dalej – jednak uważam, że to jest możliwe.

Ale okazuje się, że w tym wszystkim prezes powielił nieprawdziwą informację. Oficjalnie potwierdził to rzecznik PiS Rafał Bochenek. Wystosował on już oświadczenie w tej sprawie.

"W związku z dzisiejszą wypowiedzią p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie odnoszącą się do zachowań p. Petera Magyara (w tym wątku o szczeniaku w mikrofalówce) zwracam uwagę, iż p. prezes opierał się na informacjach, które od wielu dni były kolportowane przez media" – przekazywał we wpisie na X.

REKLAMA

Bochenek nie omieszkał wspomnieć także o... Donaldzie Tusku.