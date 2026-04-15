Nawrocki podpisał nominacje oficerskie. Posypały się komentarze.

Spór w tej sprawie trwał miesiącami. Teraz Karol Nawrocki postanowił zaskoczyć wszystkich przełomową decyzją. Złożył swój podpis pod nominacjami dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy, z których wysuwa się jeden wniosek.

Jak informowaliśmy w naTemat, Karol Nawrocki nagle odblokował awanse w służbach. "Prezydent RP awansował 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na pierwszy stopień oficerski" – przekazał jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Odznaczenia otrzymali także m.in. żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Służby Wywiadu Wojskowego.

Reakcje na decyzję prezydenta ws. nominacji

Pod publikacją rzecznika posypała się masa komentarzy. Internauci chwalą i są zadowoleni z tej decyzji, ale z ich wiadomości wyłaniają się dwie kwestie: "dlaczego, tak późno?" i domysły "dlaczego akurat teraz prezydent się na to zdecydował?".

"Tyle miesięcy czekania"; "Czyżby poprawa wizerunku" – pojawiły się i takie wiadomości z załączonym zdjęciem Nawrockiego z ostatniej wizyty na Węgrzech. "Sprawdził sondaże" – napisała internautka, nawiązując do ostatniego sondażu zaufania, który pokazał, że Nawrocki stracił w oczach Polaków.

Na ten ruch Nawrockiego zareagowali także przedstawiciele obozu władzy. "Najwyższy czas! Funkcjonariusze ABW od listopada czekali na decyzję prezydenta o nominacji na pierwszy stopień oficerski i według komunikatu rzecznika prezydenta awanse wczoraj zostały podpisane" – czytamy w poście Tomasza Siemoniaka.

Minister koordynator służb specjalnych dodał: "Dziękując w imieniu funkcjonariuszy za tę decyzję, wyrażam nadzieję, że nominacje oficerskie nigdy już nie będą elementem politycznych gier. Ani funkcjonariusze, ani służby na to nie zasługują. Mamy już następne bardzo uzasadnione wnioski, które skierujemy do akceptacji prezydenta i kontrasygnaty premiera".

"Po miesiącach napinania się, prężenia muskułów, ataków na służby Nawrocki podpisał 96 oficerskich nominacji dla funkcjonariuszy ABW. Niesmak jednak pozostał..." – ocenił szef klubu parlamentarnego KO Zbigniew Konwiński.

"Gratuluję powrotu na planetę Ziemia. Proponuję jeszcze zaprosić wszystkich nowych sędziów TK na spotkanie" – napisał poseł Sławomir Ćwik z klubu Centrum.

Spór o nominacje trwał od miesięcy

Dodajmy, że rzecznik prasowy prezydenta zaznaczył, iż decyzja nie była nagła ani przypadkowa. Ma to być rezultat spotkania z 15 stycznia z udziałem ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka oraz szefów ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Wówczas prezydent otrzymał raporty i informacje, które miały stać się podstawą do rozpatrzenia ponownie złożonych wniosków o nominacje.