Miliony użytkowników aplikacji mObywatel czekały na nową funkcję, dzięki której załatwienie kolejnych formalności nie będzie już wymagać wizyty w urzędzie. Tym razem z uruchomionej usługi ucieszą się rodzice wszystkich dzieci do 12. roku życia. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o wdrożeniu kolejnej funkcjonalności.

Aplikacja mObywatel od dobrych kilku lat ułatwia życie Polakom. Oficjalnie uruchomiono ją na koniec października 2017 roku, a od tego czasu jest regularnie aktualizowana. Dzięki kolejnym zmianom i ulepszeniom możemy załatwić wiele urzędowych spraw bez wychodzenia z domu.

Co więcej, mObywatela doceniamy także za mDowód. Jest on w Polsce oficjalnym dokumentem tożsamości. Oznacza to, że posiadacze mDowodu na terenie kraju w zasadzie nie muszą mieć przy sobie tradycyjnego dokumentu, nawet podczas wizyty w banku czy urzędzie. Dzięki nowej funkcji, która już działa w mObywatelu, tych ostatnich będzie jednak coraz mniej. Tym razem ucieszą się miliony rodziców.

Nowa funkcja w mObywatelu. Cyfrowy wniosek o paszport dla dziecka

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w mObywatelu uruchomiono usługę, która pozwala na złożenie wniosku o paszport dla dziecka lub podopiecznego poniżej 12. roku życia. Nie trzeba już wychodzić w tym celu z domu. Co więcej, drugi rodzic lub opiekun może wyrazić zgodę na paszport, korzystając tylko ze smartfona.

– Upraszczamy rzeczy, które do niedawna były skomplikowane. Paszport dla dziecka można dziś załatwić w mObywatelu – bez drukowania wniosków i stania w kolejkach. Wniosek w aplikacji jest w dużej części gotowy, bo dane uzupełniają się automatycznie, a zgoda drugiego rodzica to dosłownie kilka kliknięć. Tak powinny działać nowoczesne usługi publiczne – przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, cytowany w oficjalnym komunikacie resortu.

Ministerstwo przypomina, że dzieci do 12. roku życia otrzymują paszport zwykle na 5 lat, a uzyskanie dokumentu zajmuje około 30 dni. Konieczna jest zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Wniosek może złożyć rodzic, opiekun albo kurator dziecka.

Jak złożyć wniosek o paszport dla dziecka w mObywatelu?

Resort zamieścił krótką instrukcję. W celu złożenia wniosku o paszport dla dziecka należy wybrać z katalogu usług Załatw sprawę. Następnie trzeba wybrać rodzaj dokumentu (zwykły lub tymczasowy) i wskazać miejsce odbioru (w kraju lub za granicą). Jeśli formalności załatwia rodzic, mObywatel sama pobiera dane z rejestru PESEL i wyświetla listę dzieci. Wtedy należy wybrać, którego dziecka dotyczy wniosek. Jeśli zaś o paszport wnioskuje opiekun lub kurator, to powinien on dodać załączniki dokumentujące prawo do opieki nad dzieckiem.

"Część pól we wniosku zostanie uzupełniona automatycznie danymi z rejestrów państwowych – to wygoda, oszczędność czasu i mniejsze ryzyko błędu" – wskazuje ministerstwo.

Dodatkowo aplikacja umożliwia dodanie gotowego zdjęcia paszportowego lub samodzielne wykonanie go.

Ważne, by do wniosku dodać dowód uiszczenia opłaty paszportowej w postaci potwierdzenia przelewu z banku. Numer konta do wpłaty można znaleźć na oficjalnych stronach urzędów i konsulatów, do których wysyła się wniosek. Na koniec pozostaje tylko podpisać dokument profilem zaufanym.

A skąd wiedzieć, czy paszport jest gotowy do odbioru? Tego również dowiemy się z mObywatela (wystarczy wpisać numer wniosku w usłudze Odbiór paszportu).

Zgoda na paszport dla dziecka w mObywatelu

Resort wskazuje, że drugi rodzic może wyrazić zgodę na paszport dla dziecka z poziomu telefonu. W tym celu musi on uruchomić aplikację mObywatel, wybrać z listy usług Załatw sprawę, a następnie Paszport i Zgoda na paszport. Rodzic lub opiekun wskazuje rodzaj paszportu, na który się zgadza, a także dziecko, które ma go otrzymać. Dane dziecka i rodzica pobierane są z rejestru PESEL.

W celu finalizacji sprawy należy podpisać wniosek podpisem zaufanym i wysłać go, korzystając z aplikacji. Co więcej, w mObywatelu można też sprawdzić wyrażone wcześniej zgody, a gdy zajdzie taka potrzeba, można je też wycofać.

