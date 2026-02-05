Nowa usługa w mObywatelu Shutterstock.com/daily_creativity

Mamy dobre wieści dla wszystkich użytkowników aplikacji mObywatel. Od 5 lutego udostępniono nową usługę. Wystarczy pobrać aplikację na telefon lub zaktualizować ją, by móc korzystać ze wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Z tej nowości mogą skorzystać wszyscy, bez wyjątków.

Aplikacja mObywatel oficjalnie wystartowała na koniec października 2017 roku i cały czas jest aktualizowana. Jeszcze kilka lat temu nikt z nas nie przypuszczał, że załatwienie wielu urzędowych spraw nie będzie wymagało wyjścia z domu, a mDowód stanie się w Polsce oficjalnym dokumentem tożsamości. Tymczasem 5 lutego do aplikacji trafiła nowa usługa, z której mogą skorzystać wszyscy użytkownicy.

Nowa usługa w mObywatelu. Od 5 lutego skorzysta z niej każdy

Zaledwie w styczniu informowaliśmy o nowej funkcji w rządowej aplikacji, dzięki której użytkownicy mogą zmienić lub odblokować kody PIN w aplikacji. O prężnym rozwoju niech świadczy fakt, że 5 lutego uruchomiono kolejną nową funkcjonalność. W aplikacji udostępniono rządowy Poradnik Bezpieczeństwa.

Wcześniej poradniki dostarczono do 16 milionów gospodarstw domowych, zostawiając je w skrzynkach pocztowych. Od dziś poradnik można mieć zawsze pod ręką. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zorganizowali konferencję prasową, podczas której pierwszy z polityków oznajmił:

– W ubiegłym roku Polki i Polacy logowali się do aplikacji mObywatel średnio 1,5 miliona razy dziennie, co pokazuje, że stała się ona jednym z kluczowych kanałów komunikacji państwa z obywatelami. Dlatego właśnie w tym miejscu udostępniamy Cyfrowy poradnik bezpieczeństwa – rzetelne, sprawdzone informacje, które są zawsze pod ręką. To nie jest sygnał alarmowy, lecz element nowoczesnej edukacji obywatelskiej. Chcemy, aby każdy wiedział, jak właściwie reagować w sytuacjach niecodziennych.

Marcin Kierwiński przekazał natomiast, że jest to poradnik przygotowany z myślą o "trudnych czasach". Nowoczesna forma poradnika ma umożliwić "łatwe przyswajanie informacji i reagowanie w kryzysowych sytuacjach". – To ważny krok, ponieważ rząd dostrzega wieloletnie zaniedbania w budowaniu społecznej odporności na trudne sytuacje, a teraz nadrabiamy te zapóźnienia – mówił szef MSWiA.

Cyfrowy poradnik bezpieczeństwa w mObywatelu

W poradniku bezpieczeństwa znajdują się najważniejsze informacje dotyczące radzenia sobie w nietypowych sytuacjach. Jest to cyfrowy odpowiednik wersji, która trafiła do skrzynek pocztowych. Odbiór był wtedy... mieszany, o czym pisała moja redakcyjna koleżanka Aleksandra Tchórzewska. Ale wiedzieć, jak zadbać o bezpieczeństwo – swoje czy bliskich – naprawdę warto. A w cyfrowej wersji poradnika znajdziemy pięć podstron, mianowicie:

zasady bezpieczeństwa, plecak ewakuacyjny, sygnały alarmowe, numery SOS, niepokojące sytuacje.

I być może część z powyższych można sprawdzić w sieci, ale doceniam to, że rzetelne informacje będę mogła mieć pod ręką (albo nawet i w dłoni, w smartfonie). Dzięki temu każdy użytkownik mObywatela będzie mógł sprawdzić, co robić, a czego nie robić w kryzysowej sytuacji, co spakować do plecaka ewakuacyjnego (udostępniona będzie lista z możliwością odhaczania lub plik PDF do wygenerowania), a także odsłuchać sygnały alarmowe i dowiedzieć się, co oznaczają. Rządowa aplikacja podpowie nam też, gdzie zgłaszać się po pomoc w określonych przypadkach, a także wskaże, jakie zdarzenia powinny zostać zgłoszone odpowiednim służbom.