Użytkownicy zgłaszają problemy z Facebookiem i Messengerem.

Rośnie liczba zgłoszeń dotyczących problemów z korzystaniem z Facebooka oraz Messengera. O utrudnieniach w dostępie do usług informują już setki internautów. Użytkownicy opisują swoje problemy także w mediach społecznościowych, w tym w serwisie X.

Najczęstsze problemy z Facebookiem i Messengerem

Rośnie liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector.pl. O godz. 18:34 czasu polskiego 278 osób poinformowało o problemach w korzystaniu z Facebooka (godzinę wcześniej zarejestrowano 172 zgłoszenia). Użytkownicy wskazują, że największe trudności mają z korzystaniem ze strony internetowej (43 proc.), połączeniem z serwerem (20 proc.) oraz aplikacją (19 proc.).

Jeszcze więcej zgłoszeń dotyczy korzystania z aplikacji Facebook Messenger. Tutaj o godz. 18:35 o problemach informowało 449 osób. W tym przypadku najczęstsze nieprawidłowości dotyczą korzystania z wiadomości (42 proc.), logowanie (23 proc.) oraz strony internetowej (21 proc.).

Awaria Messengera w przeglądarce. Użytkownicy opisują problemy

Użytkownicy piszą też o trudnościach w dostępie do usług w serwisie społecznościowym X. Wygląda na to, że problem ma zasięg globalny.

"Moja siostra ma problemy w Wielkiej Brytanii", donosi jeden z komentujących i dodaje, że użytkowniczka nie może dzwonić ani wysyłać wiadomości z laptopa. "Na komputerze stacjonarnym i laptopie, na telefonie działa", pisze kolejny. "Tak, nie działa, nie mogę go otworzyć", czytamy dalej. "Tak! Tutaj, we wschodnim Massachusetts" – pisze kolejna osoba i wskazuje, że Facebook Messenger działa na jej telefonie, ale na laptopie już nie.

Awaria rozpoczęła się około godz. 17:00. Użytkownicy mają problem z dostępem do prywatnych, zaszyfrowanych czatów. Sprawdziłam – przeglądarkowa wersja Messengera prosi mnie o podanie kodu PIN w celu przywrócenia ich historii. Gdy jednak go wpisuję, nic się nie dzieje. Albo inaczej: wyskakuje komunikat "weryfikowanie kodu PIN", który nie chce zniknąć. A bez tej weryfikacji nie mam dostępu do prywatnych wiadomości.

Co ciekawe, grupowe czaty działają bez zarzutów. Tymczasem na smartfonowej wersji aplikacji nie odnotowałam żadnych problemów z dostępem do konwersacji.

"Nie można odtworzyć historii na Messie mimo wpisania prawidłowego kodu, jak również kodu jednorazowego, kręci się i nic... Co dziwne na telefonie chodzi, a na kompie taka szopka", "Messenger w ogóle nie działa", "Nie działa, wpisywanie PIN-u lub kodu jednorazowego nic nie zmienia", "Na przeglądarkach Windows Messenger padł, żąda kodu, po wpisaniu mieli w kółko i nic" – piszą użytkownicy w serwisie Downdetector.pl.

Wszyscy zgłaszają ten sam problem. Wpisują dobry kod PIN, a przeglądarkowa wersja Messengera nie reaguje.