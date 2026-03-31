Awaria Facebooka. Użytkownicy zgłaszają problemy od rana Fot. Unsplash.com / @brett_jordan

Użytkownicy Facebooka od wtorkowego poranka skarżą się na problemy z dostępem do platformy. Dla wielu osób próba przejrzenia tablicy zakończyła się dziś jedynie komunikatem o błędzie.

REKLAMA

Wtorkowy poranek (31 marca) przyniósł niespodziewane utrudnienia dla osób, które dzień zaczynają od sprawdzenia aktualności w sieci. Od około godziny 7:00 pojawiają się zgłoszenia wielu Polaków, że Facebook zmaga się z problemami technicznymi, które skutecznie utrudniają dostęp do jego usług. Choć nie mamy do czynienia z całkowitym paraliżem sieci, zakłócenia są na tyle odczuwalne, że wielu internautów musiało dziś zrezygnować z porannego scrollowania głównej tablicy.

Facebook ma awarię. Aplikacja mobilna działa?

Ze zgłoszeń użytkowników wynika, że obecna awaria ma dość selektywny charakter. Najwięcej raportów dotyczy problemów z wejściem na Facebooka za pośrednictwem strony internetowej na komputerach. Przy próbach załadowania portalu często pojawia się biały ekran lub informacja, że strona nie działa. Co ciekawe, w tym samym czasie spora część osób informuje, że aplikacja mobilna na telefonach oraz komunikator Messenger pracują bez większych zarzutów.

REKLAMA

W mediach pojawiają się jednak głosy, że sytuacja jest dynamiczna i nie u każdego dostęp do usług wygląda tak samo. U części osób aplikacja również potrafi zawiesić się podczas odświeżania treści, co sugeruje, że problemy techniczne mogą leżeć głębiej w strukturze serwerowej Mety. Rozbieżność w działaniu różnych wersji serwisu jest częstym zjawiskiem podczas awarii infrastrukturalnych, gdzie poszczególne węzły sieciowe mogą reagować z różnym opóźnieniem.

"Coś poszło nie tak". Komunikaty, które widzą użytkownicy

Osoby, które bezskutecznie próbują uruchomić stronę główną platformy, widzą powtarzające się schematy błędów. Przy kolejnych próbach odświeżania witryny na ekranach wyświetla się informacja, że coś poszło nie tak, wraz z systemowym dopiskiem, że Meta pracuje nad rozwiązaniem występującego problemu najszybciej, jak się da. Dla użytkownika oznacza to w praktyce brak możliwości publikowania postów, sprawdzania powiadomień czy zarządzania stronami firmowymi, co może być szczególnie uciążliwe dla osób wykorzystujących portal do celów zawodowych.

REKLAMA

Facebook ma poważną awarię Fot. Archiwum prywatne

Raporty o nieprawidłowościach spływają z całej Polski, co wyraźnie widać na platformie Downdetector.pl. Lawinowy przyrost raportów od około godziny 7:00 potwierdza, że nie jest to jednostkowy problem, lecz usterka o szerszym zasięgu, która dotknęła znaczną grupę internautów.

Ile potrwa naprawa? Meta milczy o przyczynach

Obecnie nie wiadomo, ile dokładnie potrwa usuwanie usterek. Doświadczenie z poprzednich tego typu incydentów pokazuje, że czas naprawy może być bardzo różny – do nawet kilku godzin, w zależności od stopnia skomplikowania błędu. Na ten moment Meta nie wydała oficjalnego komunikatu wyjaśniającego, co dokładnie stało za dzisiejszymi problemami. Może to być zarówno błąd przy rutynowej aktualizacji systemów, jak i problem z serwerami czy infrastrukturą chmurową.

REKLAMA

Dopóki nie zostanie przywrócona pełna sprawność platformy, użytkownikom pozostaje cierpliwość lub korzystanie z alternatywnych dróg dostępu, takich jak wspomniana aplikacja mobilna. Warto pamiętać, że w takich sytuacjach wielokrotne odświeżanie strony "na siłę" zazwyczaj nie pomaga i najlepiej po prostu odczekać pewien czas, aż systemy wrócą do normy.