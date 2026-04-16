Którzy posłowie PiS znaleźli się w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego?

To może oznaczać rozłam w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest utworzenie przez Mateusza Morawieckiego własnego stowarzyszenia, które ma przyciągnąć osoby niepasujące do obecnego PiS. Kto znalazł się na liście, która miała rozwścieczyć Jarosława Kaczyńskiego?

REKLAMA

Sytuacja na polskiej prawicy robi się wyjątkowo napięta. Były premier założył nową organizację: Stowarzyszenie Rozwój Plus. Niektórzy jego koledzy z partii odebrali ten ruch jako próbę rozbicia własnego środowiska i budowania wewnętrznej frakcji. Na reakcję prezesa PiS nie trzeba było długo czekać.

Stowarzyszenie Rozwój Plus dzieli PiS. Kto jest na liście

Portal Wirtualna Polska opublikował spis osób, które miały dołączyć do stowarzyszenia byłego premiera. Znalazło się na nim aż 38 polityków, wśród których nie brakuje czołowych postaci Zjednoczonej Prawicy. Wykaz członków obejmuje naprawdę znane twarze. Jest tam m.in. Michał Dworczyk, Waldemar Buda, Janusz Cieszyński, Piotr Müller i Ryszard Terlecki. Poniżej pełna lista w kolejności alfabetycznej:

REKLAMA

Izabela Antos Anna Baluch Ryszard Bartosik Waldemar Buda Zbigniew Chmielowiec Michał Cieślak Janusz Cieszyński Elżbieta Duda Michał Dworczyk Robert Gontarz Marcin Gwóźdź Marcin Horała Paweł Jabłoński Fryderyk Kapinos Łukasz Kmita Maria Koc Wiesław Krajewski Andrzej Kryj Krzysztof Kubów Anna Kwiecień Krzysztof Lipiec Grzegorz Lorek Marzena Machałek Grzegorz Macko Mateusz Morawiecki Piotr Müller Monika Pawłowska Grzegorz Puda Paweł Rychlik Łukasz Schreiber Olga Semeniuk-Patkowska Sławomir Skwarek Mirosława Stachowiak-Różecka Krzysztof Szczucki Szymon Szynkowski vel Sęk Agnieszka Ścigaj Ryszard Terlecki Ireneusz Zyska

REKLAMA