Mateusz Morawiecki
Którzy posłowie PiS znaleźli się w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego? Fot. Shutterstock

To może oznaczać rozłam w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Powodem jest utworzenie przez Mateusza Morawieckiego własnego stowarzyszenia, które ma przyciągnąć osoby niepasujące do obecnego PiS. Kto znalazł się na liście, która miała rozwścieczyć Jarosława Kaczyńskiego?

Sytuacja na polskiej prawicy robi się wyjątkowo napięta. Były premier założył nową organizację: Stowarzyszenie Rozwój Plus. Niektórzy jego koledzy z partii odebrali ten ruch jako próbę rozbicia własnego środowiska i budowania wewnętrznej frakcji. Na reakcję prezesa PiS nie trzeba było długo czekać.

Stowarzyszenie Rozwój Plus dzieli PiS. Kto jest na liście

Portal Wirtualna Polska opublikował spis osób, które miały dołączyć do stowarzyszenia byłego premiera. Znalazło się na nim aż 38 polityków, wśród których nie brakuje czołowych postaci Zjednoczonej Prawicy. Wykaz członków obejmuje naprawdę znane twarze. Jest tam m.in. Michał Dworczyk, Waldemar Buda, Janusz Cieszyński, Piotr Müller i Ryszard Terlecki. Poniżej pełna lista w kolejności alfabetycznej:

  1. Izabela Antos
  2. Anna Baluch
  3. Ryszard Bartosik
  4. Waldemar Buda
  5. Zbigniew Chmielowiec
  6. Michał Cieślak
  7. Janusz Cieszyński
  8. Elżbieta Duda
  9. Michał Dworczyk
  10. Robert Gontarz
  11. Marcin Gwóźdź
  12. Marcin Horała
  13. Paweł Jabłoński
  14. Fryderyk Kapinos
  15. Łukasz Kmita
  16. Maria Koc
  17. Wiesław Krajewski
  18. Andrzej Kryj
  19. Krzysztof Kubów
  20. Anna Kwiecień
  21. Krzysztof Lipiec
  22. Grzegorz Lorek
  23. Marzena Machałek
  24. Grzegorz Macko
  25. Mateusz Morawiecki
  26. Piotr Müller
  27. Monika Pawłowska
  28. Grzegorz Puda
  29. Paweł Rychlik
  30. Łukasz Schreiber
  31. Olga Semeniuk-Patkowska
  32. Sławomir Skwarek
  33. Mirosława Stachowiak-Różecka
  34. Krzysztof Szczucki
  35. Szymon Szynkowski vel Sęk
  36. Agnieszka Ścigaj
  37. Ryszard Terlecki
  38. Ireneusz Zyska

Wkrótce podamy więcej informacji.