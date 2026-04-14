Wyniki nowego sondażu partyjnego. Największy wzrost nie dla KO ani dla PiS.

Słynęły właśnie nowe wyniki sondażu poparcia dla partii politycznych. Lider zostaje ten sam. Koalicja Obywatelska wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość o ponad 8 pkt procentowych. Choć u tych formacji wynik mocno nie zmienił się od ostatniego badania, to największą różnicę zauważono w przypadku Konfederacji.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Polsat News zrobił badanie i zapytał Polaków, na kogo oddaliby swój głos w najbliższych wyborach parlamentarnych. Sondaż przeprowadzono 8, 9, 10, 11, 12 i 13 kwietnia metodą "telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI)".

Wyniki nowego sondażu partyjnego

I tak wyniki wskazują na to, że lider jest wciąż ten sam i ma mocną przewagę nad drugim miejscem. Mowa o Koalicji Obywatelskiej, na którą – według najnowszego sondażu – oddałoby głos 32,1 proc. respondentów. Partia Donalda Tuska zanotowała tym samym wzrost poparcia o 1 pkt procentowy w porównaniu do poprzedniego badania.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,8 proc. Ugrupowanie, którego prezesem jest Jarosław Kaczyński, straciło w tym sondażu niecały pkt procentowy, dokładnie 0,9 pp.

Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 15 proc. Formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zyskała od ostatniego badania 1,4 pkt procentowego. Choć to nadal nie jest jakaś kolosalna różnica, to w porównaniu z innymi partiami, ta zyskała najwięcej.

Oprócz prowadzącej trójki do Sejmu wyszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna zdobyła 8,2 proc. To taki sam wynik jak w poprzednim sondażu. Na piątym miejscu znalazła się Lewica, na którą gotowych jest zagłosować 7,1 proc. respondentów. Ugrupowanie Włodzimierza Czarzastego zyskało 1 pkt procentowy.

Poniżej progu wyborczego znaleźli się koalicjanci KO, czyli PSL (4,2 proc., tutaj mowa o spadku o 0,6 pkt proc.) oraz Polska 2050 (1,2 proc., partia straciła poparcie 0,2 respondentów). Do Sejmu nie weszłoby też Razem z 3,1 proc.

Natomiast odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 5,3 proc. osób, które wzięły udział w badaniu. Co warto też dodać, IBRiS zapytał Polaków, ilu z nich w ogóle wybiera się na najbliższe wybory. Chęć pójścia do urn wyraziło 62,7 proc. ankietowanych. Natomiast aż 37,3 zadeklarowało, że nie chce brać udziału w wyborach.

Zaskakujący sondaż ws. Nawrockiego

Dodajmy, że spory zainteresowaniem opinii publicznej cieszy się też najnowszy sondaż zaufania wobec Karola Nawrockiego. Okazuje się, że prezydent stracił w oczach Polaków. Choć wcześniej niemal połowa opowiadała się za tym, że mu ufa, to teraz większą grupę tworzą ci, którzy takiego zaufania już do głowy państwa nie mają.

Odpowiedź "nie ufam" zaznaczyło 39 proc. respondentów. W tej grupie 27,1 wybrało opcję "zdecydowanie nie ufam", a 11,9 proc. – "raczej nie ufam". Mniejsza grupa, dokładnie 35,9 proc. Polek i Polaków biorących udział w badaniu odpowiedziała, że darzy zaufaniem głowę państwa. Wariant "zdecydowanie ufam" wybrało 16,9 proc. badanych, a "raczej ufam" – 19 proc.