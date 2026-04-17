W Sejmie od rana panuje gorąca atmosfera. Dariusz Matecki oraz Michał Woś zostali wykluczeni dziś z obrad. Wszystko przez przyniesione transparenty, które bezpośrednio nawiązywały do głośnej afery związanej z byłą działaczką KO z Kłodzka.

REKLAMA

Posłowie PiS nawiązali do absolutnie odrażającej historii z Kłodzka. Była działaczka PO usłyszała nieprawomocny wyrok za nie reagowanie na dramat własnego dziecka. Jej mąż dopuszczał się okropnych czynów wobec ich nastoletniej córki i zwierząt. Kamila L. ma spędzić za kratami 6,5 roku, natomiast jej partner został skazany na 25 lat więzienia.

Awantura w Sejmie i ostre starcie o transparenty

Poseł Dariusz Matecki w pewnym momencie podszedł do mównicy z dużą planszą. Na grafice widniało wspólne zdjęcie Donalda Tuska oraz skazanej Kamili L., a całość opatrzono napisem "Tylko nie mów nikomu!", co z kolei nawiązywało do tytułu głośnego dokumentu braci Sekielskich.

REKLAMA

Zaraz potem do kolegi z partii dołączył Michał Woś. On z kolei zaprezentował zdjęcie, na którym wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska pozuje z tą samą działaczką. Włodzimierz Czarzasty kilkukrotnie próbował przywołać parlamentarzystów PiS do porządku, jednak politycy to zignorowali.

W efekcie marszałek podjął decyzję o ich wykluczeniu z obrad. Ogłoszenie krótkiej przerwy nie uspokoiło nastrojów. Kilku posłów koalicji rządzącej podeszło pod mównicę, by odebrać transparenty. Nie doszło do rękoczynów, ale było blisko.

Marszałek wezwał przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka na słowo i poprosił pozostałych o powrót na miejsca. Sytuacja została opanowana.

REKLAMA

Awantura przed kluczowym głosowaniem. Sejm nie wygrał z prezydenckim wetem

Szamotanina miała miejsce w niezwykle napiętym momencie. Chwilę po wykluczeniu polityków PiS parlamentarzyści pochylili się nad prezydenckim wetem ws. kryptowalut. Sejm nie zdołał go odrzucić. Dlaczego nie wszyscy są za większą kontrolę nad tym rynkiem?

Eksperci od dawna ostrzegają przed przeregulowaniem i nadzorem KNF, które nie sprzyja branży krypto. Skutek jest taki, że rodzime firmy blockchainowe po prostu uciekają z Polski. Przedsiębiorcy wolą rozwijać biznes i szukać przyjaznych licencji w innych państwach europejskich, na przykład Ari10 przenosi się do Holandii.

REKLAMA

"Znajdujemy się więc w legislacyjnym klinczu. Rząd nie ma dostatecznej liczby posłów, by odrzucać weto prezydenta. Jednocześnie PiS-owi i obu Konfederacjom brakuje mandatów, by przegłosować swoje zmiany: liberalizację proponowanych przepisów" – donosi INNPoland.