Péter Magyar to lider zwycięskiej w wyborach na Węgrzech partii TISZA. To właśnie on jest pogromcą niezwyciężonego do tej pory Viktora Orbána. Co wiemy o jego życiu prywatnym? Niedługo przed walką o fotel premiera przeżył burzliwy rozwód i oskarżenia o zdradę.

Po wyborach 12 kwietnia doszło do politycznego przetasowania na Węgrzech. TISZA z Magyarem na czele zdobyła aż 141 mandatów. Daje jej to wyraźną większość konstytucyjną. Koalicja Fidesz-KDNP musi zadowolić się tylko 52 miejscami. Viktor Orbán, po 16 latach rządów, jest zmuszony oddać władzę i przejść do opozycji, a nowa ekipa zacznie działać prawdopodobnie już w połowie maja.

Kariera polityczna Pétera Magyara

45-letni przyszły szef węgierskiego rządu wywodzi się z prawniczej, konserwatywnej rodziny. Jego bliscy zajmowali wysokie stanowiska państwowe (np. jego prastryj, Ferenc Mádl, był prezydentem Węgier), co naturalnie wpłynęło na jego życie i karierę. Sam Péter Magyar również ukończył prawo, ucząc się na uniwersytetach w Budapeszcie oraz w Berlinie.

Przez lata budował swoją pozycję w cieniu najważniejszych polityków w państwie. I to w partii Fidesz, którą dowodzi właśnie Orbán. Pracował m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także kierował państwowym Centrum Kredytów Studenckich, stale umacniając swoje wpływy i pozycję w obozie rządzącym.

Przełom nastąpił w lutym 2024 roku. To wtedy wybuchła afera z ułaskawieniem mężczyzny skazanego za tuszowanie przestępstw p*dofilskich, która wstrząsnęła Węgrami (z tego powodu prezydentka Węgier Katalin Novak podała się do dymisji).

Magyar zrezygnował ze wszystkich posad, otwarcie skrytykował dawnych sojuszników i porzucił Fidesz po 20 latach. Stanął na czele nowej siły politycznej o nazwie TISZA i był główną twarzą antyrządowych protestów. – Krok po kroku, cegiełka po cegiełce odbierzemy naszą ojczyznę z rąk Fideszu i zbudujemy nowoczesne, europejskie suwerenne Węgry – przemawiał dwa lata temu na demonstracjach.

Rozwód i oskarżenia o przemoc domową

Jego małżeństwo z byłą ministrą sprawiedliwości, Judit Vargą, przez długi czas uchodziło za wręcz perfekcyjne. Pobrali się w 2006 roku, mają trójkę dzieci i od początku byli postrzegani jako idealna para u szczytów władzy.

Sielankowy obrazek pokazywany w kolorowej prasie prysł jednak całkowicie w 2023 roku wraz z ogłoszeniem rozwodu. Rozstanie zamieniło się w wojnę na oczach całego kraju. Polityk najpierw opublikował rozmowę ze swoją byłą żoną, którą nagrał potajemnie. Materiał dotyczył afery korupcyjnej.

W odpowiedzi Varga jeszcze tego samego napisała na Facebooku post, w którym zarzuciła byłemu mężowi przemoc psychiczną i fizyczną w trakcie trwania związku.

Zapewniała też, że jej wypowiedzi na upublicznionym wycieku zostały wymuszone, bo czuła się zastraszona. Węgierska prasa powiązana z rządem napisała też o policyjnej interwencji z 2020 roku, w której Magyar miał zachowywać się agresywnie wobec kobiety i mundurowych.

"Zdrada nie jest osiągnięciem, zwłaszcza jeśli jest to zdrada własnej rodziny" – komentowała była partnerka. Z kolei sam przyszły premier wszystkiemu zaprzeczał. Twierdził, że Varga była szantażowana przez rząd, a wszystko to miało odwrócić uwagę od opublikowanej rozmowy.

Życie prywatne i dzieci Magyara

Mimo publicznego prania brudów, przyszły szef węgierskiego rządu stara się dbać o prywatność trzech dorastających synów. Dzieci Magyara nie pojawiają się w świetle kamer ani na jego profilach społecznościowych.

– Mam troje dzieci, bardzo je kocham i bardzo martwiłem się również o ich przyszłość – przyznał lider TISZY w jednym z wywiadów, w którym tłumaczył powody swojej walki z systemem.