Minister Nawrockiego z aktem oskarżenia. Fot. KPRP / Mikołaj Bujak

Prokuratura Regionalna w Lublinie poinformowała, że do Sądu Rejonowego w Białymstoku skierowała akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym przeciwko Adamowi A. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta może mieć spore problemy. W tle chodzi o sprawę fałszowania podpisów.

Prokuratura zarzuca Adamowi A., że od 15 września do 6 października 2014 r., będąc liderem Młodzieży Wszechpolskiej, kierował "podrobieniem przez inne osoby list osób udzielających poparcia kandydatom zgłaszanym przez KW Ruch Narodowy w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego".

Adam A. miał kierować akcją z fałszowaniem podpisów

Wybory były zarządzone na 16 listopada 2014 roku, a Adam A. miał "przetwarzać bezprawnie dane osobowe obywateli RP, wymienianych na listach poparcia". Prokuratura Regionalna w Lublinie wystosowała akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu ekonomiście Wojciechowi N. i 39-letniemu elektrykowi Pawłowi P., którzy też mieli być zamieszani w ten proceder.

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wskazując, iż w jego ocenie przedstawienie mu zarzutów ma charakter polityczny" – czytamy w komunikacie prokuratury.