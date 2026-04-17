Ministerstwo Edukacji Narodowej podało oficjalny termin rozpoczęcia tegorocznych wakacji. Choć można już zacząć powoli odliczać dni do wolnego, w środowisku oświatowym znów zawrzało od pomysłów nauczycieli na rewolucję w terminach przerwy letniej, co nie do końca spotyka się z aprobatą uczniów.
Planowanie letniego wypoczynku można oficjalnie uznać za otwarte, ponieważ resort edukacji podał termin wakacji 2026. W Polsce data ich rozpoczęcia jest ruchoma i choć zazwyczaj celuje w końcówkę czerwca, to każdy rok przynosi drobne przesunięcia. Obok suchych terminów pojawia się jednak temat znacznie gorętszy niż sama prognoza pogody – spór o to, czy dzieci nie powinny uciekać ze szkół znacznie wcześniej.
Kiedy wypadają wakacje 2026? Oficjalny komunikat MEN
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej ostatni dzwonek w szkołach wybrzmi w piątek 26 czerwca. To właśnie tego dnia uczniowie odbiorą świadectwa, co oznacza, że oficjalnie wakacje 2026 rozpoczną się w sobotę 27 czerwca. Przerwa letnia potrwa tradycyjnie do końca sierpnia.
Niezmienne pozostaje to, że wakacje w Polsce kończą się 31 sierpnia. W tym roku kalendarz układa się tak, że pierwszy dzwonek po przerwie dzieci usłyszą we wtorek 1 września. Choć dla wielu uczniów to wciąż odległa perspektywa, biura podróży już teraz zacierają ręce, a rodzice sprawdzają, jak najlepiej zaplanować urlopy, by maksymalnie wykorzystać te dwa miesiące wolnego.
Szkoła jak piekarnik. Czy wakacje powinny zaczynać się wcześniej?
W środowiskach pedagogicznych coraz głośniej mówi się jednak o tym, że terminarz wakacyjny w Polsce wymaga lekkiej przebudowy. Powodem mają być ekstremalne upały. Nauczyciele zwracają uwagę, że w czerwcu temperatury w klasach często przekraczają granice wytrzymałości, co sprawia, że nauka staje się nieefektowna i uciążliwa. Polskie szkoły w większości nie posiadają klimatyzacji, a sale lekcyjne zamieniają się wtedy w duszne pułapki, w których trudno o jakąkolwiek koncentrację.
Pojawiły się propozycje, by wakacje zaczynać już w połowie czerwca i kończyć w połowie sierpnia. Pomysł ten ma jednak tylu zwolenników, co zagorzałych przeciwników. Paweł Mrozek, lider Akcji Uczniowskiej, w rozmowie z Wprost wyraźnie wyraził sprzeciw co do tej koncepcji. – Nie zgadzamy się na pomysł, by letnia przerwa zaczynała się w połowie czerwca, a rok szkolny ruszał już w połowie sierpnia. To nie jest żadna reforma, nie jest to rozwiązanie, a po prostu kolejne łatanie systemowej dziury plastrem. Dobrze, że nie jest to na razie rozważane przez polityków – ocenił dosadnie.
Mrozek podkreśla, że problemem nie jest kalendarz, ale infrastruktura. – Problem upałów w szkołach jest realny. Sale lekcyjne zamieniają się w piekarniki, a uczniowie siedzą w klasach zlani potem, próbując skupić się w warunkach, które z nauką nie mają nic wspólnego. Ale zamiast inwestować w klimatyzację i modernizację budynków, ktoś wpada na pomysł, żeby... przesunąć kalendarz. To trochę tak, jakby zamiast gasić pożar, po prostu przenieść go na inny miesiąc – dodał lider Akcji Uczniowskiej.
MEN ucina dyskusję: zmian nie będzie
Mimo narastającej presji ze strony niektórych środowisk nauczycielskich, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że nie planuje żadnych korekt w terminach wakacji letnich. Na ten moment dyskusja o ich przesunięciu pozostaje więc jedynie w sferze szkolnych debat i medialnych spekulacji.
Dla uczniów najważniejszą informacją pozostaje data 26 czerwca – to wtedy zamkną za sobą drzwi sal lekcyjnych, niezależnie od tego, czy za oknem będzie przyjemne słońce, czy rekordowa fala upałów. Wygląda też na to, że polskie szkoły będą musiały nauczyć się radzić sobie z temperaturami w inny sposób niż przez zmianę terminów w kalendarzu.