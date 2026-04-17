Jest już oficjalny termin wakacji 2026 Fot. Flickr.com / Kancelaria Premiera (CC BY-NC-ND 4.0)

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało oficjalny termin rozpoczęcia tegorocznych wakacji. Choć można już zacząć powoli odliczać dni do wolnego, w środowisku oświatowym znów zawrzało od pomysłów nauczycieli na rewolucję w terminach przerwy letniej, co nie do końca spotyka się z aprobatą uczniów.

Planowanie letniego wypoczynku można oficjalnie uznać za otwarte, ponieważ resort edukacji podał termin wakacji 2026. W Polsce data ich rozpoczęcia jest ruchoma i choć zazwyczaj celuje w końcówkę czerwca, to każdy rok przynosi drobne przesunięcia. Obok suchych terminów pojawia się jednak temat znacznie gorętszy niż sama prognoza pogody – spór o to, czy dzieci nie powinny uciekać ze szkół znacznie wcześniej.

Kiedy wypadają wakacje 2026? Oficjalny komunikat MEN

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej ostatni dzwonek w szkołach wybrzmi w piątek 26 czerwca. To właśnie tego dnia uczniowie odbiorą świadectwa, co oznacza, że oficjalnie wakacje 2026 rozpoczną się w sobotę 27 czerwca. Przerwa letnia potrwa tradycyjnie do końca sierpnia.

Niezmienne pozostaje to, że wakacje w Polsce kończą się 31 sierpnia. W tym roku kalendarz układa się tak, że pierwszy dzwonek po przerwie dzieci usłyszą we wtorek 1 września. Choć dla wielu uczniów to wciąż odległa perspektywa, biura podróży już teraz zacierają ręce, a rodzice sprawdzają, jak najlepiej zaplanować urlopy, by maksymalnie wykorzystać te dwa miesiące wolnego.

Szkoła jak piekarnik. Czy wakacje powinny zaczynać się wcześniej?

W środowiskach pedagogicznych coraz głośniej mówi się jednak o tym, że terminarz wakacyjny w Polsce wymaga lekkiej przebudowy. Powodem mają być ekstremalne upały. Nauczyciele zwracają uwagę, że w czerwcu temperatury w klasach często przekraczają granice wytrzymałości, co sprawia, że nauka staje się nieefektowna i uciążliwa. Polskie szkoły w większości nie posiadają klimatyzacji, a sale lekcyjne zamieniają się wtedy w duszne pułapki, w których trudno o jakąkolwiek koncentrację.

Pojawiły się propozycje, by wakacje zaczynać już w połowie czerwca i kończyć w połowie sierpnia. Pomysł ten ma jednak tylu zwolenników, co zagorzałych przeciwników. Paweł Mrozek, lider Akcji Uczniowskiej, w rozmowie z Wprost wyraźnie wyraził sprzeciw co do tej koncepcji. – Nie zgadzamy się na pomysł, by letnia przerwa zaczynała się w połowie czerwca, a rok szkolny ruszał już w połowie sierpnia. To nie jest żadna reforma, nie jest to rozwiązanie, a po prostu kolejne łatanie systemowej dziury plastrem. Dobrze, że nie jest to na razie rozważane przez polityków – ocenił dosadnie.

Mrozek podkreśla, że problemem nie jest kalendarz, ale infrastruktura. – Problem upałów w szkołach jest realny. Sale lekcyjne zamieniają się w piekarniki, a uczniowie siedzą w klasach zlani potem, próbując skupić się w warunkach, które z nauką nie mają nic wspólnego. Ale zamiast inwestować w klimatyzację i modernizację budynków, ktoś wpada na pomysł, żeby... przesunąć kalendarz. To trochę tak, jakby zamiast gasić pożar, po prostu przenieść go na inny miesiąc – dodał lider Akcji Uczniowskiej.

MEN ucina dyskusję: zmian nie będzie

Mimo narastającej presji ze strony niektórych środowisk nauczycielskich, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że nie planuje żadnych korekt w terminach wakacji letnich. Na ten moment dyskusja o ich przesunięciu pozostaje więc jedynie w sferze szkolnych debat i medialnych spekulacji.