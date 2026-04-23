Nie żyje Łukasz Litewka. Tragiczną informację o śmierci posła Nowej Lewicy przekazał "Dziennik Zachodni". Jak czytamy, polityk miał jechać rowerem ulicą Kazimierską między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdy doszło do zderzenia z samochodem.

Informację o śmierci posła Łukasza Litewki potwierdziła w rozmowie z Onetem szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska. Z informacji "Dziennika Zachodniego" wynika, że do tragedii doszło w czwartek po godz. 13:00 w Dąbrowie Górniczej. Jak czytamy, poseł z Sosnowca "miał jechać rowerem ulicą Kazimierską między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdy doszło do zderzenia z samochodem". Polityk zginął na miejscu.

"W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta. Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Służby ogłosiły czarny alert drogowy" – poinformowała policja w komunikacie cytowanycm przez "DZ".

Jak z kolei podaje Onet, w posła wjechał kierowca samochodu osobowego, który miał zasłabnąć za kierownicą. "Kierowca auta był trzeźwy, na razie nie wiadomo, kto był sprawcą wypadku (kierowca auta czy rowerzysta), na miejscu trwają czynności" – potwierdził w rozmowie z portalem zespół prasowy śląskiej policji.