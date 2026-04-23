Oficjalny profil Łukasza Litewki na Facebooku potwierdził wiadoość o śmierci posła. Facebook.com/llitewka

Na profilu Łukasza Litewki na Facebooku pojawiła się informacja o jego śmierci. "Życie jest niesprawiedliwe, Ty o tym wiedziałeś doskonale" – czytamy w krótkim wpisie. Poseł Nowej Lewicy zginął w czwartek w tragicznym wypadku.

REKLAMA

"Są sytuacje, na które nikt nie jest gotowy…. Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Łukasza Litewki, który zginął dziś w tragicznym wypadku drogowym, jadąc na rowerze. Dziękujemy Łukasz za wszystko" – czytamy w krótkim wpisie na oficjalnym profilu posła.

"Życie jest niesprawiedliwe, Ty o tym wiedziałeś doskonale. Walczyłeś o innych, szkoda, że nie miałeś szansy zawalczyć o siebie…" – takimi słowami żegnany jest poseł i aktywista.

Pod postem pojawiają się dziesiątki tysięcy komentarzy wyrażających wsparcie wobec rodziny i bliskich Łukasza Litewki. Są one pisane także przez osoby, które niekoniecznie popierały postulaty posła.

REKLAMA

W komentarzach bardzo często przejawia się kwestia roli posła w łączeniu Polaków we wspólnych postulatach. Był on osobą, która respektowała słabszych i starała się tworzyć kompromisy w naszym mocno podzielonym społeczeństwie. Pod informacjami o jego śmierci wyrazy szacunku komunikują zarówno osoby z lewej, jak i z prawej strony.

#TeamLitewka – polityk od lat realizował swoją wizję lepszego świata

Komentujący podkreślają jego bezinteresowność, dobroć, szlachetność i otwartość. Cześć z nich wciąż używa tagu #teamlitewka, który stał się znakiem rozpoznawalnym jego fundacji.

REKLAMA

Fundacji, która była ważnym elementem działalności posła. Z zaangażowaniem zajmowała się problemami lokalnych społeczności, zwierząt i osób, które wymagały pomocy spoza systemu. Często były to osoby, które nie mogły liczyć na inną pomoc.

Łukasz Litewka liczył na to, że jego fundacja i jego działalność dołożą cegiełkę do budowania lepszej rzeczywistości: "Marzę i nie boję się marzyć o świecie, który będzie wyglądał zupełnie inaczej. Ten świat wymaga jednak ogromnej pracy nas wszystkich, od początku, od podstaw" – brzmi wpis na stronie TeamLitewka.

REKLAMA

Wyrazy wsparcia kierują politycy

"Nie żyje Łukasz Litewka. Zapamiętamy go jako człowieka o wielkim sercu, który z odwagą poświęcał się pomaganiu ludziom i zwierzętom. Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia" – tak hołd zmarłemu oddał premier Donald Tusk.

Śląska posłanka Monika Rosa w rozmowie z naTemat.pl w taki sposób skomentowała jego śmierć: – Ja mam same dobre wspomnienia związane z Łukaszem. Był zaangażowanym człowiekiem, który robił dużo dobrego. Będzie go brakowało po prostu po ludzku, ale także w sferze politycznej. Zawsze imponowało mi, w jaki sposób chciał pomagać bezpośrednio innym ludziom.

"W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza" – napisał na X Włodzimierz Czarzasty.

Na temat śmierci posła wypowiedział się też wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W poście na X pożegnał Łukasza Litewkę słowami: "było tu jeszcze sporo dobrego do zrobienia."

Poza przekazaniem najszczerszych wyrazów współczucia, polityk odniósł się do działalności społecznej posła: "Zostawiłeś po sobie dzieło, którego nie da się zapomnieć, które będzie trwać w pamięci tych, którym pomogłeś i których inspirowałeś".