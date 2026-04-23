Są nowe informacje na temat wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Jak przekazała prokuratura, zatrzymany został 57-letni kierowca samochodu, który brał udział w zdarzeniu.

Tragiczny wypadek, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, wstrząsnął całą Polską. Z całego kraju płyną wyrazy współczucia. Wszystko wskazuje na to, że niedługo poznamy więcej informacji na temat jego śmierci.

"Fakt" skontaktował się z Prokuraturą Okręgową w Sosnowcu. Na miejscu wypadku pracują biegli z zakresu wypadków drogowych. Zabezpieczane są materiały, które będą podstawą do oceny, co właściwie się stało. Najprawdopodobniejszym scenariuszem jest czołowe zderzenie roweru z autem.

Biegli oceniają aktualnie drogę hamowania i miejsce kontaktu pojazdów. Pozwoli to służbom na ustalenie i odtworzenie ostatnich sekund przed tragedią.

Z informacji udzielonych przez prokuratora Bartosza Kiliana wynika, że 57-letni kierowca pojazdu osobowego, który brał udział w wypadku, został zatrzymany do wyjaśnienia. Wstępne badanie sugeruje, że kierowca był trzeźwy. Śledczy zdecydowali się zabezpieczyć krew do dalszych badań toksykologicznych.

Więcej informacji na temat śmierci Łukasza Litewki ujawni sekcja zwłok

Sekcja zwłok prawdopodobnie zostanie przeprowadzona jutro (24 kwietnia) lub w poniedziałek (27 kwietnia). Informacje przekazane przez Bartosza Kiliana nie precyzują przebiegu akcji ratunkowej. Prokurator zdecydował się nie poruszać tego tematu ze względu na szacunek dla rodziny:

– Co do tego, czy była akcja reanimacyjna, czy to była śmierć na miejscu, wolałbym się na ten moment nie wypowiadać. Chcemy to zarezerwować dla prywatności osób najbliższych – przekazał faktowi przedstawiciel władzy.