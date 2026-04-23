Poseł Łukasz Litewka nie żyje. Ulica, na której zginął, od lat nadaje się tylko do remontu. Fot: Shutterstock, Zrzut ekranu: Sejm iTV / sejm.gov.pl, montaż: naTemat.pl

– Fatalna droga, w fatalnym stanie. Dziura na dziurze – tak o ulicy Kazimierzowskiej na granicy Sosnowca i Dąbrowy Górniczej, na której zginął Łukasz Litewka, mówi naTemat.pl jeden z mieszkańców Sosnowca. Problem ze stanem drogi miał być wielokrotnie zgłaszany władzom miasta.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Nowej Lewicy zmarł w wyniku wypadku samochodowego 23 kwietnia 2026 roku. Tragedia zaszokowała całą Polskę. Wyrazy współczucia kierowane są przez polityków, działaczy, ale przede wszystkim przez zwykłych Polaków, których poseł darzył szacunkiem i oddaniem.

Udało nam się uzyskać też komentarz mieszkańców Sosnowca, którzy od lat obserwują, jak ulica Kazimierzowska popada w ruinę w cieniu drogich i ambitnych projektów pokroju Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Na drodze nie ma ścieżki rowerowej, są za to głębokie dziury.

Ul. Kazimierzowska jest w beznadziejnym stanie

Rozmawialiśmy z mieszkańcami, którzy mieszkają blisko trasy, na której zginął Łukasz Litewka. Na pytanie o ulicę Kazimierzowską od razu słyszymy: "Fatalna droga, w fatalnym stanie. Dziura na dziurze". Na tym się jednak nie zatrzymują.

– Ja tę drogę znam. Mogę potwierdzić jako kierowca jeżdżący z Kazimierza (Kazimierz Górniczy, północna dzielnica Sosnowca – red.) do Dąbrowej i do Sosnowca, że droga jest fatalna – mówi pan Jacek. – Ciasno, nie ma chodnika, nic nie ma. Tylko pobocze i z prawej i z lewej jest las. Dwa auta się mieszczą – dodaje.

– To droga łącząca Sosnowiec z Dąbrową Górniczą, jest alternatywna droga, ale ta też jest łącząca – wyjaśnia kolejna osoba. Pytamy, co sądzą o stanie drogi w kontekście wypadku Łukasza Litewki. Jak słyszymy, "o drodze pisano wielokrotnie" i że od dawna nic się nie zmienia.

Dodajmy, że zaledwie dzień przed tragedią TVP Katowice informowało, że władze Dąbrowy Górniczej zapowiedziały przetarg na naprawę uszkodzonego odcinka. "Szeroka i gładka droga będzie kosztować 5 milionów złotych" – czytamy.

Ustalono, kto wezwał pomoc

"Fakt" ustalił więcej informacji na temat czwartkowej tragedii. Kierowca samochodu miał twierdzić, że nie pamięta wypadku i ocknął się, gdy na miejsce przyjechały służby ratunkowe. Pomoc mieli wezwać inni kierowcy. Serwis podaje wypowiedź Adama Jachimczaka ze Śląskiej Policji:

– Wstępne nasze ustalenia wskazują na to, że kierowca najprawdopodobniej zasnął albo stracił przytomność. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy, ale pobraliśmy również krew do dalszych badań – stwierdził aspirant sztabowy.

Dokładny przebieg zdarzenia starają się odtworzyć biegli. Kluczowa dla zrozumienia przyczyn tragedii będzie też sekcja zwłok Łukasza Litewki, która ma odbyć się w ciągu następnych dni.