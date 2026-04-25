Informacja o śmierci Andrzeja Olechowskiego poruszyła środowisko polityczne. W sieci pojawiło się mnóstwo pożegnań i wspomnień z byłym ministrem i współzałożycielem PO. Olechowski niespełna rok temu, tuż przed wyborami prezydenckimi w Polsce, udzielił wywiadu naTemat. Polityk dzielił się m.in. trafnymi spostrzeżeniami swoim środowisku politycznym.
Było już po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Do drugiej przeszli kandydaci: Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Ostateczny rezultat już znamy. Ale gdy Daria Różańska-Danisz rozmawiała z Andrzejem Olechowski w naTemat, było jeszcze przed drugą turą.
Olechowski mówił znużeniu ludzi duopolem PO-PiS
Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej i były minister dzielił się swoimi uwagami. Z jego obserwacji wynikało, że ludzie są znużeni duopolem PO-PiS. – Obserwujemy to także w świecie. Coś, co było naturalnym fundamentem demokracji parlamentarnej, czyli dwie partie polityczne, teraz zanika. Wszędzie zawiązywane są szersze koalicje. Ale bez dużych, stabilnych partii, demokracja słabnie, wdzierają się niepewność i chaos – mówił.
Zwracał też uwagę na to, że prawica przybiera na sile. – Powraca sentyment prawicowy. On funkcjonuje u nas w zasadzie od czasu implozji SLD po premierostwie Leszka Millera. Lewica się nie odbudowała – przyznał.
Olechowski ostrzegał KO przed Nawrockim
Pokazały nam to też później wyniki wspominanych wyborów. W końcu zwyciężył kandydat wystawiony przez prawicę. A Olechowski już wtedy ostrzegał środowisko Tuska. Gdy nasza dziennikarka nawiązała do zadań prezydenta, m.in. mianowania generałów i szefów policji, były minister stwierdził:
– Wielkim błędem mojego środowiska politycznego jest niezabezpieczenie Rzeczypospolitej przed takimi drapieżnikami jak Nawrocki. Nie są stworzone, określone, wykute w kamieniu ścieżki kariery. I tak można byle nieuka, byle kogo powołać na bardzo wysokie stanowiska, na których może zrobić krzywdę Rzeczypospolitej. Ale co ja poradzę, jak teraz mija 1,5 roku rządów, a Koalicja Obywatelska nie podjęła tego problemu.
Wspominał również o nastawieniu PiS do wyjścia z UE: – PiS uważa członkostwo w UE za szkodliwe dla Polski. Nie może wyprowadzić nas z UE, ponieważ społeczeństwo jest w tej chwili prounijne. Jednak rząd dobrze by zrobił, gdyby wprowadził jakieś zabezpieczenie, aby wyprowadzenie Polski z UE nie było prostą sprawą. Cały wywiad Andrzeja Olechowskiego w naTemat możecie znaleźć tutaj.
Śmierć Andrzeja Olechowskiego
Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia 2025 roku. Informację o jego śmierci przekazał przyjaciel Wojciech Mann. "Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się nim zaopiekuje" – napisał dziennikarz.
Olechowski przejdzie do historii jako jeden z najbardziej cenionych polityków w Polsce. W latach 90. był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a później ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka.
W 2001 roku razem z wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem założył Platformę Obywatelską. Dwukrotnie kandydował też na urząd prezydenta RP: w 2000 i 2010 roku.