Przypominamy ostatni wywiad Andrzeja Olechowskiego w naTemat Fot. flickr.com / Andrzej Olechowski

Informacja o śmierci Andrzeja Olechowskiego poruszyła środowisko polityczne. W sieci pojawiło się mnóstwo pożegnań i wspomnień z byłym ministrem i współzałożycielem PO. Olechowski niespełna rok temu, tuż przed wyborami prezydenckimi w Polsce, udzielił wywiadu naTemat. Polityk dzielił się m.in. trafnymi spostrzeżeniami swoim środowisku politycznym.

Było już po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Do drugiej przeszli kandydaci: Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Ostateczny rezultat już znamy. Ale gdy Daria Różańska-Danisz rozmawiała z Andrzejem Olechowski w naTemat, było jeszcze przed drugą turą.

Olechowski mówił znużeniu ludzi duopolem PO-PiS

Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej i były minister dzielił się swoimi uwagami. Z jego obserwacji wynikało, że ludzie są znużeni duopolem PO-PiS. – Obserwujemy to także w świecie. Coś, co było naturalnym fundamentem demokracji parlamentarnej, czyli dwie partie polityczne, teraz zanika. Wszędzie zawiązywane są szersze koalicje. Ale bez dużych, stabilnych partii, demokracja słabnie, wdzierają się niepewność i chaos – mówił.

Zwracał też uwagę na to, że prawica przybiera na sile. – Powraca sentyment prawicowy. On funkcjonuje u nas w zasadzie od czasu implozji SLD po premierostwie Leszka Millera. Lewica się nie odbudowała – przyznał.

Olechowski ostrzegał KO przed Nawrockim

Pokazały nam to też później wyniki wspominanych wyborów. W końcu zwyciężył kandydat wystawiony przez prawicę. A Olechowski już wtedy ostrzegał środowisko Tuska. Gdy nasza dziennikarka nawiązała do zadań prezydenta, m.in. mianowania generałów i szefów policji, były minister stwierdził:

– Wielkim błędem mojego środowiska politycznego jest niezabezpieczenie Rzeczypospolitej przed takimi drapieżnikami jak Nawrocki. Nie są stworzone, określone, wykute w kamieniu ścieżki kariery. I tak można byle nieuka, byle kogo powołać na bardzo wysokie stanowiska, na których może zrobić krzywdę Rzeczypospolitej. Ale co ja poradzę, jak teraz mija 1,5 roku rządów, a Koalicja Obywatelska nie podjęła tego problemu.

Doświadczyliśmy prezydenta, który podejmował każdy krok po myśli partii. Nie można było ograniczyć go ustawowo, bo by to zawetował. Ale można było ograniczyć go proceduralnie. Andrzej Olechowski

Wspominał również o nastawieniu PiS do wyjścia z UE: – PiS uważa członkostwo w UE za szkodliwe dla Polski. Nie może wyprowadzić nas z UE, ponieważ społeczeństwo jest w tej chwili prounijne. Jednak rząd dobrze by zrobił, gdyby wprowadził jakieś zabezpieczenie, aby wyprowadzenie Polski z UE nie było prostą sprawą. Cały wywiad Andrzeja Olechowskiego w naTemat możecie znaleźć tutaj.

Śmierć Andrzeja Olechowskiego

Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia 2025 roku. Informację o jego śmierci przekazał przyjaciel Wojciech Mann. "Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się nim zaopiekuje" – napisał dziennikarz.

Olechowski przejdzie do historii jako jeden z najbardziej cenionych polityków w Polsce. W latach 90. był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a później ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka.