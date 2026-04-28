Od 3 czerwca 2026 r. wejdzie w życie ważna zmiana w przepisach ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16. roku życia będą musiały obowiązkowo zakładać kask, jeśli jadą rowerem lub hulajnogą elektryczną. Za brak kasku będą mandaty dla opiekunów.
Zacznijmy od tego, że zakładanie kasku do jazdy na rowerze czy hulajnodze elektrycznej nie powinno być traktowane jak przykry obowiązek. To podstawowa zasada ochrony w przypadku kolizji. Niestety dorośli często lekceważą zagrożenie, a co gorsze, nie uczą najmłodszych dobrego nawyku w ruchu drogowym.
Nowy obowiązek dla rowerzystów. Już od czerwca 2026 r.
Dlatego zmiana w przepisach była konieczna, bo chodzi o poprawę bezpieczeństwa. 3 czerwca 2026 r. wejdą w życie przepisy, które określą, że noszenie kasku ochronnego stanie się obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia podczas jazdy wybranymi środkami transportu.
Dokładniej chodzi o jazdę rowerem, hulajnogą elektryczną oraz Urządzeniem Transportu Osobistego.
Prawo o ruchu drogowym
Art. 33.1b
Na tym jednak nie koniec, ponieważ obowiązek zakładania kasku będzie dotyczył również dzieci do 7 lat, przewożonych na siodełkach lub w fotelikach rowerowych. Za brak kasku ma grozić mandat w wysokości 100 zł. Karę zapłacą rodzice lub opiekunowie nieletniego.
Noszenie kasku na rowerze to podstawowa ochrona
Nowe przepisy nie powinny dziwić, tym bardziej że są odpowiedzią na wiele tragicznych wypadków, do których doszło w Polsce z udziałem dzieci na rowerach lub hulajnogach. Głośno było o sprawie 17-latki z Przydworza, która jechała hulajnogą elektryczną z młodszym bratem. To skrajny przypadek, bo urządzenie miało zdjętą blokadę i dało się je rozpędzić do 70 km/h. Doszło do wypadku, 17-latka zmarła w szpitalu. Jej brata udało się uratować.
– Gdyby te dzieci miały kaski na głowach, byłaby duża szansa, że skończyłoby się na dużo łagodniejszych obrażeniach, niezagrażających życiu – mówiła lek. Kinga Szawełło-Starczewska, koordynator oddziału SOR w grudziądzkim szpitalu, której wypowiedź cytuje TVP Bydgoszcz.
Tak naprawdę nie chodzi nawet o zawrotną prędkość. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg, niezależnie od wieku zapominają, że na jednośladzie nie mają praktycznie żadnej ochrony przy zderzeniu z samochodem. Czasami zwykła wywrotka na prostej drodze może skończyć się tragicznie. Urazy głowy należą do najpoważniejszych konsekwencji wypadków rowerowych. Kask pozostaje podstawową formą ochrony.
Warto dodać, że wybór kasku na rowery czy hulajnogę tez powinien być przemyślany. Nie każdy będzie zapewniał dobrą ochronę. Kask musi posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i powinien być dobrze dopasowany, posiadać też możliwość regulacji. Musi stabilnie przylegać do głowy. Przydają się również elementy odblaskowe, które poprawiają widoczność na drodze.