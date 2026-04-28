Od czerwca zmiany dla rowerzystów. Będzie nowa kara (Zdjęcie poglądowe) Fot. kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Od 3 czerwca 2026 r. wejdzie w życie ważna zmiana w przepisach ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16. roku życia będą musiały obowiązkowo zakładać kask, jeśli jadą rowerem lub hulajnogą elektryczną. Za brak kasku będą mandaty dla opiekunów.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Zacznijmy od tego, że zakładanie kasku do jazdy na rowerze czy hulajnodze elektrycznej nie powinno być traktowane jak przykry obowiązek. To podstawowa zasada ochrony w przypadku kolizji. Niestety dorośli często lekceważą zagrożenie, a co gorsze, nie uczą najmłodszych dobrego nawyku w ruchu drogowym.

Nowy obowiązek dla rowerzystów. Już od czerwca 2026 r.

Dlatego zmiana w przepisach była konieczna, bo chodzi o poprawę bezpieczeństwa. 3 czerwca 2026 r. wejdą w życie przepisy, które określą, że noszenie kasku ochronnego stanie się obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia podczas jazdy wybranymi środkami transportu.

REKLAMA

Dokładniej chodzi o jazdę rowerem, hulajnogą elektryczną oraz Urządzeniem Transportu Osobistego.

Kierujący rowerem, rowerem z napędem, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) rozporządzenia 168/2013, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16. roku życia, jest obowiązany używać w czasie jazdy kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym. Prawo o ruchu drogowym Art. 33.1b

Na tym jednak nie koniec, ponieważ obowiązek zakładania kasku będzie dotyczył również dzieci do 7 lat, przewożonych na siodełkach lub w fotelikach rowerowych. Za brak kasku ma grozić mandat w wysokości 100 zł. Karę zapłacą rodzice lub opiekunowie nieletniego.

REKLAMA

Noszenie kasku na rowerze to podstawowa ochrona

Nowe przepisy nie powinny dziwić, tym bardziej że są odpowiedzią na wiele tragicznych wypadków, do których doszło w Polsce z udziałem dzieci na rowerach lub hulajnogach. Głośno było o sprawie 17-latki z Przydworza, która jechała hulajnogą elektryczną z młodszym bratem. To skrajny przypadek, bo urządzenie miało zdjętą blokadę i dało się je rozpędzić do 70 km/h. Doszło do wypadku, 17-latka zmarła w szpitalu. Jej brata udało się uratować.

– Gdyby te dzieci miały kaski na głowach, byłaby duża szansa, że skończyłoby się na dużo łagodniejszych obrażeniach, niezagrażających życiu – mówiła lek. Kinga Szawełło-Starczewska, koordynator oddziału SOR w grudziądzkim szpitalu, której wypowiedź cytuje TVP Bydgoszcz.

REKLAMA

Tak naprawdę nie chodzi nawet o zawrotną prędkość. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg, niezależnie od wieku zapominają, że na jednośladzie nie mają praktycznie żadnej ochrony przy zderzeniu z samochodem. Czasami zwykła wywrotka na prostej drodze może skończyć się tragicznie. Urazy głowy należą do najpoważniejszych konsekwencji wypadków rowerowych. Kask pozostaje podstawową formą ochrony.