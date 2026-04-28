Jarosław Kaczyński nawet przy takiej okazji nie mógł odpuścić przytyku w kierunku Donalda Tuska. Andrzej Poczobut wreszcie został uwolniony z białoruskiego więzienia. Na profilu prezesa PiS pojawiła się publikacja w tej sprawie, ale polityk postanowił jeszcze nawiązać do działań rządu.

28 kwietnia Andrzej Poczobut trafił do Polski. Sprawę komentowali już premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Obaj wspominali o dużej roli Stanów Zjednoczonych w tej operacji.

Teraz wpis opublikował również Jarosław Kaczyński. Jego publikacja może jednak wiele osób rozczarować, bowiem prezes PiS nawet przy takiej okazji, nie powstrzymał się od wymierzenia szpili szefowi rządu.

"Andrzej Poczobut wolny! Ten dzień mógł nastąpić już wiele miesięcy temu, przy okazji wymiany więźniów w Ankarze. Wówczas rząd Tuska odpuścił tę szansę. Na szczęście lepiej późno niż wcale. To właśnie dlatego sojusz polsko-amerykański ma znaczenie. Gratulacje dla Pana Prezydenta Karola Nawrockiego" – napisał na platformie X Jarosław Kaczyński.

Sprawa z uwolnieniem Poczobuta wcale nie była taka prosta. Białorusini ostatnio się wycofali...

O tym, jak wyglądał cały proces uwolnienia Poczobuta i, że nie był on łatwy, tłumaczył na konferencji prasowej Donald Tusk.

– Sprawa uwolnienia Andrzeja Poczobuta to długa i bardzo skomplikowana, sensacyjna wręcz historia. Wielokrotnie podejmowaliśmy próby przekonania władz Białorusi, aby go uwolnili. Ta historia była długa i miała wiele zwrotów akcji. Bardzo trudno było liczyć na rzetelność ze strony Mińska. Przy jednej z ostatnich prób wymiany więźniów Białorusini w ostatniej chwili (24 godziny przed) zmienili zdanie i odmówili – wyjaśniał premier.

Zaznaczył jednocześnie, że uwolnienie Poczobuta było możliwe dzięki temu, że w polskich więzieniach "przebywali ważni, z punktu widzenia Białorusi i Rosji, zatrzymani w związku z zarzutami o dywersję".

Nawrocki o rozmowach z Trumpem ws. Poczobuta

Informację o Poczobucie skomentował również Karol Nawrocki.

– Ten proces uwolnienia Andrzeja Poczobuta był wzmocniony przede wszystkim moją dyskusją z prezydentem Trumpem i w istocie się rozpoczął już we wrześniu 2025 r. – mówił na konferencji prasowej Karol Nawrocki. Dodał, że zwracał się do amerykańskiego prezydenta, aby "nie zapomniał o uwięzionym Polaku".

– To też okazja, żeby powiedzieć wszystkim Polakom, że nasz partner, nasz strategiczny sojusznik, Stany Zjednoczone dowożą tych zobowiązań, o których dyskutujemy – zaznaczył Nawrocki.

– Andrzej Poczobut to człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości – podkreślał w swojej dalszej przemowie prezydent i zaprosił go po odbiór Orderu Orła Białego.

Poczobut uwolniony podczas wymiany więźniów

Przypomnijmy, że Andrzej Poczobut – działacz polskiej mniejszości narodowej był uznawany przez społeczność międzynarodową za więźnia politycznego. Dziennikarz został zatrzymany 25 marca 2021 roku w Grodnie, a po miesięcznym procesie skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze.

Teraz Poczobut po spędzeniu pięciu lat w koloniach karnych na Białorusi został uwolniony, podczas wymiany więźniów. Białoruś wypuściła na wolność "trzech Polaków i dwóch Mołdawian". A Polska wydała obywateli Białorusi, Rosji i innych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.