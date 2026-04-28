Andrzej Poczobut jest na wolności. Dziennikarz był więziony w białoruskim areszcie przez ponad pięć lat. Teraz dzięki współpracy polskich i amerykańskich dyplomatów udało się ściągnąć go do Polski. W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie. Widać ogromną zmianę działacza.

Andrzej Poczobut to dziennikarz i członek zarządu zdelegalizowanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi. Spędził w areszcie 1860 dni. Reżim Łukaszenki w końcu wypuścił Polaka na wolność.

Poczobut na wolności. Pojawiło się zdjęcie

"Witaj w polskim domu, Przyjacielu" – napisał na platformie X premier Polski Donald Tusk. – Andrzej Poczobut nie jest jedynym zwolnionym Polakiem (uwolniono jeszcze dwóch – przyp. red.), ale wszyscy wiemy, że jest symbolem przywiązania do polskości, a także wolności mediów i dziennikarzy – mówił z kolei na konferencji prasowej Radosław Sikorski.

Wystąpił z nim także John Coale – wysłannik administracji z Waszyngtonu, który brał udział w staraniach o wolność dla polskiego działacza. Dużą rolę w tym, aby Poczobut wrócił do Polski, odegrali właśnie Amerykanie.

Teraz dziennikarz jest już w drodze do Warszawy. W stolicy ma trafić do szpitala, gdzie zostaną mu wykonane badania. "Pierwsze kilometry wolności. Jedziemy do Warszawy" – dodał pod zdjęciem z Poczobutem Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej". Nie da się nie zauważyć, że uwolniony dziennikarz mocno się zmienił, po tym, jak 5 lat spędził w białoruskim więzieniu.

Przypomnijmy, że jego koszmar rozpoczął się 25 marca 2021 roku. Został zatrzymany w Grodnie dzień po opublikowaniu materiałów o aresztowaniu Andżeliki Borys. Władze oskarżyły oboje o "rehabilitację nazizmu". Początkowo więzień polityczny przebywał w areszcie w Mińsku.

Wieliński, który zajmował się tą sprawą, opowiadał w 2022 roku, że "to naprawdę ciężki areszt śledczy". Przetrzymywani są tam główni opozycjoniści, dziennikarze i działacze, przeciwko którym toczą się motywowane politycznie sprawy karne.

Wieliński podkreślał też, że "wzniesiona jeszcze za caratu 'Wołodarka' to złowrogie miejsce, w którym reżim Łukaszenki torturuje opozycjonistów".

Poczobuta po kilku miesiącach tam spędzonych, służby przeniosły go do placówki w Żodzinie. Właściwy proces ruszył w styczniu 2023 roku i toczył się za zamkniętymi drzwiami. Na salę rozpraw nie wpuszczono polskiego dyplomaty. Wstęp mieli wyłącznie członkowie najbliższej rodziny i pracownicy państwowych mediów.

W lutym sędzia Dzmitryj Bubienczyk uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów. Andrzej Poczobut usłyszał wyrok 8 lat pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze. Od tamtej pory wielokrotnie walczono o jego uwolnienie. Przy wymianie więźniów brakowało jednak nazwiska Poczobuta, aż do teraz.