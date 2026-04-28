Białoruski reżim uwolnił Andrzeja Poczobuta. Działacz polskiej mniejszości narodowej był uznawany przez społeczność międzynarodową za więźnia politycznego. Dziennikarz został zatrzymany 25 marca 2021 roku w Grodnie.

"Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu" – napisał Donald Tusk w serwisie X we wtorek po godz. 13:00. Szef rządu zamieścił też zdjęcie z uwolnionym dziennikarzem na polskiej granicy. Białoruska agencja Biełta poinformowała, że na granicy polsko-białoruskiej doszło do wymiany więźniów.

"To kulminacja złożonego i długotrwałego procesu negocjacyjnego między KGB Białorusi a Agencją Wywiadu RP, prowadzonego na bezpośrednie polecenie Aleksandra Łukaszenki" – przekazano. Negocjacje miały trwać od września 2025 roku i w cały proces miały być zaangażowane służby specjalne siedmiu innych państw. Jak podało białoruskie KGB, Polska wydała obywateli Białorusi, Rosji i innych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.

Andrzej Poczobut został zatrzymany 25 marca 2021 roku w Grodnie. Białoruski reżim oskarżył go z dwóch artykułów kodeksu karnego. Chodzi o "wzniecanie nienawiści" oraz wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi. Najwyższy wymiar kary to 12 lat pozbawienia wolności – dla obu artykułów.

Proces dziennikarza ruszył w styczniu 2023 roku. Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował, że toczył się on za zamkniętymi drzwiami. "Już w pierwszych minutach rosprawy nie wpuszczono do sali sądowej przedstawiciela strony polskiej" – informowaliśmy w naTemat. Proces zakończył po miesiącu wyrokiem skazującym Polaka na 8 lat więzienia. Jego przebieg od początku był krytykowany m.in. przez Unię Europejską i państwa zachodnie.

Andrzej Poczobut to członek zarządu zdelegalizowanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi (ZPB). W maju 2022 roku został przeniesiony do aresztu śledczego nr 1 w Mińsku – przekazała wówczas jego żona Oksana Poczobut. Bliscy dziennikarza mieli wtedy nadzieję, że to pierwszy krok zmierzający ku jego uwolnieniu.

