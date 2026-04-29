Są już najnowsze maksymalne ceny paliw ogłoszone przez ministra energii. Tym razem w zestawieniu mamy podwyżki i spadki cen. Ucieszy się tylko jedna grupa kierowców.

Maksymalne ceny paliw w czwartek 30 kwietnia mają się nieznacznie zmienić w stosunku do tych bieżących. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,28 zł. Benzyna 98 ma kosztować 6,77 zł za litr, a olej napędowy – 7,14 zł za litr.

Niestety wzrosła cena benzyny – zarówno "95", jak i "98". Jeszcze w środę 29 kwietnia płacimy za nią odpowiednio maksymalnie: 6,23 zł i 6,73 zł za litr. 30 kwietnia potanieje olej napędowy, za który aktualnie płacimy maksymalnie 7,22 zł za litr. Będzie więc taniej dokładnie o osiem groszy.

Nowe maksymalne ceny paliw. Jak to obliczyć?

Przypomnijmy, że nowe przepisy osłonowe, nazwane przez rząd jako pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), mają chronić nasze portfele przed skutkami działań na Bliskim Wschodzie. Bez ustalonych z góry maksymalnych cen na stacjach byłoby o ponad złotówkę drożej.

– Kierowcy, jeśli średnio bak to 50 litrów, zaoszczędzą średnio około 60 złotych na jednym tankowaniu w porównaniu do cen sprzed wprowadzenia pakietu CPN – podkreślał Donald Tusk w momencie, gdy nowe przepisy weszły w życie.

Tarcza osłonowa CPN opiera się na twardych filarach: obciętej akcyzie, podatku VAT zredukowanym z 23 do 8 proc. i sztywnej marży dla stacji (równe 30 groszy). Jednak fundamentem cen na stacjach pozostają hurtowe koszty zakupu ropy.

– Dzięki temu mechanizmowi w ciągu miesiąca Polacy zaoszczędzili trzy miliardy złotych. Dzięki niemu mamy najniższe ceny diesla w Unii Europejskiej, najniższe ceny benzyny – wyliczał niedawno Miłosz Motyka podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Do kiedy ma obowiązywać pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN)?

Początkowo zakładano, że obniżone koszty utrzymają się w Polsce do końca kwietnia. Ministerstwo Finansów opublikowało jednak komunikat, w którym daje zmotoryzowanym powody do zadowolenia na najbliższe dni. "Do 15 maja 2026 r. zostaje przedłużony niższy VAT i akcyza na określone paliwa silnikowe" – poinformował resort w oficjalnym stanowisku.

Dodajmy, że Ministerstwo Energii codziennie w dni robocze publikuje specjalne obwieszczenie, dotyczące maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. Jeśli maksymalne ceny ogłaszane są przed dniami wolnymi od pracy czy świętami, stawka jest ważna do następnego dnia roboczego.

