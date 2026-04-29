Donald Tusk
Nowy sondaż: Donald Tusk ma powody do zadowolenia Fot. flickr / KPRM

W najnowszym sondażu partyjnym Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera. A dobry wynik Lewicy sprawia, że Donald Tusk miałby szansę na utrzymanie władzy po kolejnych wyborach. PiS z kolei znowu traci poparcie i "efektu Czarnka" dalej nie widać.

Agencja IBRiS przygotowała na zlecenie "Rzeczypospolitej" nowy sondaż partyjny. Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłoby 5 ugrupowań.

Dominacja Koalicji Obywatelskiej i brak "efektu Czarnka" w PiS

Z najnowszego zestawienia wynika, że niekwestionowanym liderem wyścigu o głosy wyborców pozostaje Koalicja Obywatelska. Formacja Donalda Tuska może obecnie liczyć na 32 proc. poparcia. Choć zanotowała ona minimalny spadek o 0,4 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru, jej przewaga nad największym konkurentem jest ogromna. To niemal różnica 10 pkt proc., która stawia premiera w bardzo komfortowej sytuacji – na ten moment.

Zupełnie inne nastroje panują przy Nowogrodzkiej. Prawo i Sprawiedliwość zebrało poparcie na poziomie 23,2 proc., co oznacza spadek o 1,3 pkt proc. Jak analizuje "Rzeczypospolita", u Jarosława Kaczyńskiego wciąż nie widać obiecywanego "efektu Czarnka".

A ogłoszenie Przemysława Czarnka kandydatem na premiera z ramienia PiS miało być przecież lekarstwem na kryzys, nadzieją na mobilizację twardego elektoratu i powrót do czasów świetności. Jak pokazują dane, ta strategia na razie nie działa. Na słabnącą pozycję partii wpływają prawdopodobnie wewnętrzne tarcia, w tym niedawne zamieszanie z Mateuszem Morawieckim i jego nowym stowarzyszeniem. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12 proc., choć i ona odnotowała spadek poparcia o 1,4 pkt proc.

Lewica i formacja Brauna w górę. Tragedia reszty koalicjantów

W nowym rozdaniu parlamentarnym pewne miejsce miałyby jeszcze dwie formacje, które w ostatnim czasie zanotowały wzrosty. Lewica mogłaby liczyć na 8,7 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do wcześniejszych badań. Ciekawie prezentuje się też sytuacja Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Formacja ta otrzymałaby 7,9 proc. głosów, co oznacza wzrost o 0,4 pkt proc. od końca marca.

Największym zmartwieniem dla obecnego obozu władzy jest jednak kondycja mniejszych koalicjantów. Zgodnie z sondażem IBRiS progu wyborczego na ten moment nie przekroczyłoby Polskie Stronnictwo Ludowe. Na ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza chęć oddania głosu deklaruje obecnie zaledwie 4,4 proc. badanych, co przy spadku o 0,1 pkt proc. stawia ich w bardzo trudnej sytuacji. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja Polski 2050 z wynikiem zaledwie 0,5 proc. poparcia (to także spadek o 1,3 pkt proc.).

Paradoksalnie, jedno ugrupowanie pod progiem wyborczym może mówić o największym wzroście poparcia od ostatnich badań. Jest to partia Razem Adriana Zandberga. Jej wynik wzrósł z 2,9 proc. w marcowym sondażu do 4 proc. obecnie. To sygnał, że samodzielna aktywność tej partii powoli zaczyna przynosić wymierne korzyści i odciągać wyborców od głównego nurtu lewicowego.