Zmiany dla obywateli Ukrainy w Polsce od 4 maja. Chodzi o kartę pobytu. Fot. shutterstock

Od 4 maja dla obywateli Ukrainy zmienią się przepisy w Polsce. W końcu uporządkowano regulacje związane z ich pobytem w naszym kraju. Teraz mogą złożyć wniosek o specjalną kartę. Dokument da im pełny dostęp do rynku pracy i możliwość podróży po strefie Schengen, ale też pozwoli na większą kontrolę w kwestii niepożądanych pobytów. To tylko niektóre konsekwencje.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformował 4 maja, że od dziś można składać wnioski o wydanie pozwolenia na pobyt (karta pobytu) z adnotacją "poprzednio posiadacz ochrony czasowej" – tzw. kartę CUKR.

Wnioski przyjmowany jest w formie elektronicznej. Co ciekawe, już po 6 minutach od uruchomienia systemu wpłynął pierwszy wniosek, a do godz. 10:00 było ich już 200.

Uporządkowanie prawne pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

W urzędach w końcu uporządkowano sprawy związane z pobytem obywateli Ukrainy w Polsce. W komunikacie wskazano obowiązkowe regulacje. Kluczową zmianą jest przekształcenie dotychczasowego legalnego pobytu w zezwolenie na pobyt czasowy na trzy lata.

REKLAMA

"Z chwilą odbioru karty pobytu CUKR, dotychczasowy legalny pobyt cudzoziemca przekształci się w zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat. Będzie ono dawało pełny dostęp do rynku pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę i możliwość prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jak obywatele Polski" – czytamy.

Posiadanie karty pobytu niesie za sobą także istotne konsekwencje: z chwilą odbioru dokumentu cudzoziemiec traci status UKR oraz prawo do świadczeń wynikających z tego statusu. Obejmuje to między innymi możliwość bezpłatnego zamieszkania i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.

REKLAMA

Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce. Nie we wszystkich przypadkach wydane będą karty CUKR

Aby złożyć taki wniosek, konieczne jest założenie konta w systemie MOS (Moduł Obsługi Spraw) oraz zalogowanie się przez login.gov.pl. Urząd do Spraw Cudzoziemców podkreśla, że dostęp do systemu jest bezpłatny, ale samo wydanie karty wiąże się z opłatami.

Wnioskodawca ponosi koszt 340 zł opłaty skarbowej przy składaniu wniosku oraz 100 zł opłaty za wydanie karty pobytu.

Warto również wspomnieć, że nie w każdym przypadku dokument zostanie wydany. Karta pobytu CUKR nie będzie przyznana między innymi wtedy, gdy dane cudzoziemca znajdują się w wykazie osób, których pobyt w Polsce jest niepożądany, lub w Systemie Informacyjnym Schengen w celach odmowy wjazdu i pobytu.

REKLAMA

Urząd może odmówić także wydania karty ze względów obronności, bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Karta przysługuje obywatelom Ukrainy oraz członkom ich rodzin, w tym małżonkom. Warunkiem jest m.in. legalny pobyt w Polsce w ramach ochrony czasowej oraz posiadanie statusu UKR w określonych terminach. Wnioskodawca musi posiadać status UKR zarówno 4 czerwca 2025 roku, jak i w dniu składania wniosku, a także nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni.