Paweł Kozanecki poszukiwany przez policję Fot. KWP Olsztyn, KWP Łódź

Policja poszukuje Pawła Kozaneckiego, niegdyś znanego adwokata, a dziś przede wszytkim człowieka skazanego na karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego, w którym zginęły dwie kobiety. Łódzki prawnik zyskał ogólnopolską niesławę po tym, jak stwierdził, że ofiary wypadku poruszały się "trumnami na kółkach".

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

30 kwietnia Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi opublikowała informacje o wszczętych poszukiwaniach Pawła Kozaneckiego. Działania prowadzone są na podstawie Art. 177 § 2 Kodeksu karnego, który brzmi następująco: "Spowodowanie nieumyślnie wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, poprzez naruszenie, chociażby nieumyślnie, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym".

Policja apeluje, aby każdy, kto może posiadać informacje o aktualnym miejscu przebywania Pawła Kozaneckiego, zgłosił się bezpośrednio do jednostki prowadzącej poszukiwania – Komisariatu Nr 3 w Łodzi, znajdującego się na ul. Armii Krajowej 33 lub skontaktował się telefonicznie na numery: +48 47 841 23 49 albo 47 841 23 50. Do dyspozycji są także adresy mailowe: dyzurny.kp3@lodz.ld.policja.gov.pl oraz komendant.kp3@lodz.ld.policja.gov.pl.

REKLAMA

Paweł Kozanecki poszukiwany, bo unika kary. A przecież prawomocny wyrok mu złagodzili

Jak podano wówczas w komunikacie: "Sąd złagodził oskarżonemu karę pozbawienia wolności do 1 roku i 6 miesięcy, a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych obniżył do 4 lat". W środowisku prawniczym powszechnie podkreślano, że ten przejaw łagodności składu sędziowskiego z II instancji potencjalnie otwierał Kozaneckiemu możliwość ubiegania się o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

REKLAMA

Tragedia na drodze i "trumna na kółkach"

Sprawa ma swój początek we wrześniu 2021 roku na trasie Barczewo-Jeziorany. Paweł Kozanecki, kierując Mercedesem, naruszył zasady bezpieczeństwa, przekroczył podwójną linię ciągłą i zjechał na przeciwległy pas, doprowadzając do zderzenia z Audi 80. W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie kobiety podróżujące Audi.

Skandal wybuchł dzień później, gdy adwokat opublikował w sieci nagranie, przekonując, że "to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego te kobiety zginęły". Jego słowa zbulwersowały opinię publiczną i doprowadziły do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi, jednak prawnik przez długi czas kontynuował aktywność w mediach społecznościowych bez wyraźnego poczucia winy.

REKLAMA

W kwietniu 2022 roku z Pawłem Kozaneckim rozmawiał dziennikarz naTemat Mateusz Przyborowski. Mecenas żalił się wówczas, że nikt nie przejmował się piekłem, które przeżył on i jego rodzina, mówił też o groźbach i życzeniach śmierci dla jego dziecka.