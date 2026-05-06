Ratownicy medyczni nowym liderem w rankingu zawodów 2026 Fot. Shutterstock.com / Halfpoint

W najnowszym zestawieniu najbardziej poważanych przez Polaków profesji doszło do przełomowej zmiany na miejscu lidera. Choć wciąż ufamy służbom ratującym życie, jedna grupa zawodowa wyprzedziła dotychczasowych faworytów. Tymczasem twórcy internetowi i politycy wciąż szorują po dnie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Ranking zaufania do poszczególnych zawodów, realizowany od sześciu lat przez agencję badawczą SW Research, to coroczna diagnoza nastrojów społecznych w Polsce. Tegoroczne badanie objęło aż 56 profesji, w tym pięć zupełnie nowych kategorii. Choć ogólna hierarchia prestiżu pozostaje stosunkowo trwała, najnowsza edycja przyniosła kilka zaskakujących przesunięć, które pokazują, jak zmienia się nasze postrzeganie odpowiedzialności społecznej.

Ratownicy medyczni nowymi liderami. Strażacy ustępują po 5 latach

Po pięcioletniej dominacji strażacy musieli ustąpić z pozycji lidera. Nowymi ulubieńcami Polaków zostali ratownicy medyczni, którzy uzyskali 79,6 proc. wskazań. Różnica na szczycie pozostaje jednak minimalna, ponieważ strażacy utrzymali zaufanie na poziomie 78,8 proc. Podium zamykają piloci samolotów pasażerskich z wynikiem 76,9 proc.

REKLAMA

Taki układ czołówki wskazuje na niezmiennie wysoki szacunek do osób, na których barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność za ludzkie zdrowie i bezpieczeństwo. W pierwszej dziesiątce prestiżowych profesji znaleźli się również:

Lekarz – 73,0 proc. Pielęgniarka – 69,3 proc. Farmaceuta/Aptekarz – 63,4 proc. Profesor uniwersytetu – 61,2 proc. Strażnik graniczny – 60,4 proc. Górnik – 58,4 proc. Oficer zawodowy w randze kapitana – 58,3 proc.

Influencerzy i politycy na dnie. Ranking zaufania bez litości

Na drugim biegunie zestawienia obyło się bez niespodzianek, choć wyniki mogą być bolesne dla osób żyjących z budowania zasięgów. Piąty rok z rzędu ostatnie miejsce zajmują influencerzy, cieszący się szacunkiem zaledwie 14,7 proc. badanych. Niewiele lepiej wypadają youtuberzy z wynikiem 16,2 proc.

REKLAMA

W końcówce rankingu uplasował się także tegoroczny debiutant – telemarketer/specjalista ds. sprzedaży zdalnej (18,1 proc.), który w tabeli oddzielił twórców internetowych od działaczy politycznych. To właśnie te dwie grupy Polacy darzą najmniejszym poważaniem. W ostatniej dziesiątce znaleźli się jeszcze (patrząc od dołu zestawienia):

Poseł na Sejm RP – 21,1 proc. Europoseł – 22,3 proc. Rekruter – 22,7 proc. Radny gminny – 23,4 proc. Pracownik infolinii – 23,9 proc. Senator RP – 24,2 proc. Trener biznesu/coach – 24,6 proc.

Nowe twarze w zestawieniu. Kierowca autobusu debiutantem roku

W tegorocznej edycji badania pojawiło się pięć nowych kategorii zawodów, które od razu namieszały w tabeli. Najwyżej ocenionym debiutantem został kierowca komunikacji miejskiej, który z wynikiem 52,9 proc. zajął wysokie, 18. miejsce. Polacy docenili również trud pracy kurierów (31. miejsce, 41,5 proc.).

REKLAMA

Pozostali nowicjusze poradzili sobie nieco słabiej. Specjalista HR/ds. kadrowych zajął 39. miejsce (30,7 proc.), a pośrednik nieruchomości znalazł się na 44. lokacie z wynikiem 26,1 proc. Listę debiutantów zamyka wspomniany wcześniej telemarketer, który wylądował niemal na samym dole rankingu.

Analiza zmian w porównaniu do ubiegłego roku pokazuje ciekawe trendy. Największy skok prestiżu zanotowali policjanci (20. miejsce) oraz specjaliści HR (39. miejsce) – obie te grupy awansowały o siedem oczek w górę.